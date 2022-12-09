Dünya, Katar'ın organizasyon başarısını konuşurken... Katar için şok iddia!

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecanı sürerken ve organizasyonun başarısı tüm dünyaca ayakta alkışlanırken, Katar için alçakça iftira kampanyası başlatıldı.

The Guardian, geçen yıl resmi kayıtlardan yaptığı hesaplamalara göre Katar’da en az 6 bin 500 işçinin hayatını kaybettiğini iddia ederek büyük bir skandala imza attı. Organizasyon komitesinin verilerine göre ise; Dünya kupası tesis inşaatlarında çalışan 37 işçinin hayatını kaybettiği bunlardan sadece 3'ünün inşaatlarda yaşanan iş kazası olduğu açıklandı.

Ortalama 2 milyon göçmen işçinin bulunduğu Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecanı sürerken, Dünya Kupası için iftira kampanyaları ise tüm hızıyla sürüyor.

Üst düzey yönetici olan Nasser Al Khater, Reuters’a yaptığı açıklamada fazla detay vermeden bir işçinin öldüğünü doğrulamıştı.

Khater, yaptığı açıklamada gazetecilere de sitem ederken, "İster işte, ister uykunuzda olsun ölüm hayatın doğal bir parçasıdır. Bir Dünya Kupası'nın ortasındayız ve başarılı bir Dünya Kupası geçirdik. Ve bu şu anda konuşmak istediğin şey mi?" ifadelerini kullanması herkesin tepkisini çekti.

EN AZ 6 BİN 500 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ İDDİASI

The Guardian, geçen yıl resmi kayıtlardan yaptığı hesaplamalara göre Katar’da en az 6 bin 500 işçinin hayatını kaybettiğini iddia etti. Bu işçilerin çoğu muhtemelen Dünya Kupası hazırlıklarında çalışıyordu. Ayrıca ölen 6 bin 500 işçinin Katar’ın etkinliği düzenleme hakkı kazanmasından bu yana olduğu da belirtilmişti.