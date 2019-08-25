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Dünya Judo Şampiyonası başladı

- Japonya'da düzenlenen organizasyonun ilk gününde tatamiye çıkan kadınlar 48 kiloda Gülkader Şentürk ve erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş, ikinci turda elendi

25 Ağustos 2019 Pazar 10:27
Dünya Judo Şampiyonası başladı


ANKARA (AA) - Dünya Judo Şampiyonası Japonya'da başladı.

Başkent Tokyo'da gerçekleştirilen ve 1 Eylül Pazar günü sona erecek organizasyonda 148 ülkeden 839 judocu mücadele ediyor. Şampiyonada Türkiye'yi 3'ü kadın, 8 sporcu temsil ediyor.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun ilk gününde Türkiye, kadınlar 48 kiloda Gülkader Şentürk ve erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş ile tatamide yer aldı.

İlk turu maç yapmadan geçen Gülkader Şentürk, ikinci turda Rumen Monica Ungureanu'ya yenildi ve elendi.

Mihraç Akkuş da ilk turu maç yapmadan geçti. Milli sporcu, ikinci turda 2016 Rio Olimpiyat Oyunları üçüncüsü ve son iki yılın dünya şampiyonu Japon Naohisa Takato'ya mağlup olarak organizasyona veda etti.

Dünya Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye adına erkekler 66 kiloda Sinan Sandal tatamiye çıkacak. Milli sporcu, ilk turda Demokratik Kongo'dan Rodrick Kuku ile karşılaşacak.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 10:27
  1. Dünya Judo Şampiyonası
  2. Gülkader Şentürk
  3. judo
  4. Mihraç Akkuş
  5. Türkiye Judo Federasyonu

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