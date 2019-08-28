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Dünya Judo Şampiyonası

Şampiyonanın dördüncü gününde mücadele eden erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak ikinci turda elendi

28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:28
Dünya Judo Şampiyonası

ANKARA (AA) - Japonya'da süren Dünya Judo Şampiyonası'nın dördüncü gününde tatamiye çıkan erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak elendi.

Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre, başkent Tokyo'daki şampiyonada ilk turu maç yapmadan geçen Vedat, ikinci turda Gürcü Luka Maisuradze'ye iki waza-ari puanıyla kaybetti ve organizasyona veda etti.

Dünya Judo Şampiyonasında yarın erkekler 90 kiloda Mikail Özerler mücadele verecek. İlk turu maç yapmadan geçecek milli sporcu, ikinci turda Kenyalı J. Kırımı ile karşılaşacak.


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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:28
  1. Dünya Şampiyonası
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