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Dünya Dünya İslam Birliğinden çağrı: Müdahale edin
Dünya

Dünya İslam Birliğinden çağrı: Müdahale edin

Suudi Arabistan merkezli Dünya İslam Birliği, işgalci İsrail güçlerince Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirilen baskını kınadı.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 17:43:00 -
Dünya İslam Birliğinden çağrı: Müdahale edin

Suudi Arabistan merkezli Dünya İslam Birliği (MWL), işgalci İsrail güçlerince Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirilen baskını kınadı.

MWL Genel Sekreteri Dr. Muhammed bin Abdulkerim El-İsa, birliğin internet sitesinde yayınlanan yazılı açıklamasında, işgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskın yapmasına tepki gösterdi.

İsa, Müslümanlara ait kutsalları ve namaz kılanların güvenlik ve huzurunu etkileyen bu tehlikeli tırmanışın yanı sıra onlara yönelik saldırıyı ve Orta Doğu'da barış sürecini yeniden canlandırma şansı üzerindeki etkisini kınadı.

Bu tırmandırmanın tüm yasaları ve ilgili uluslararası kararların, tüzüklerin ve normların ihlali olduğunu kaydeden Genel Sekreter İsa, uluslararası toplumu, tırmanışı durdurmak ve kınamak için hızlı bir şekilde müdahale etmeye çağırdı.

Aksa'da olaylı sabah

İşgal altındaki Filistin'in başkenti Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan gençlerin dün sabah namazından sonra İsrail polisine taş atması üzerine olaylar çıkmıştı.

Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen işgalci İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken, Harem-i Şerif'te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı.

Daha sonra geri çekilen ve cemaatin içeri girmesine izin veren terörist İsrail polisi, gençlerin yeniden taş atmaya başlaması üzerine tekrar avluya girmişti.

Cemaati darp ederek dışarı çıkardıktan sonra gençlerin bulunduğu Kıble Mescidi'ne yönelen İsrail polisi zor kullanarak mescidin içine girmişti.

Terörist İsrail polisinin, Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne girdiğini ve buradaki Filistinlileri yere yatırarak gözaltına aldığını gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

İşgalci İsrail polisi, Harem-i Şerif'te çıkan olaylarda 400 kişiyi gözaltına almış, en az 152 kişi yaralanmıştı.

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Yorumlar

Yekta

İsrailin suriyedeki uzantısı pkk lılar vurmalıyız. Beka mücadelesi veriyoruz lakin halkımız uyutuluyor.

Saffet

Amerika ya bildirin Filistinlilerin dini kaş göz saç rengi ukraynalilar gibi tutarsa filistine de Amerika silah ve para yardimi yapar diye düşünüyorum
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