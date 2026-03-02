Dünya İran'ı konuşurken... Suriye'den acı haber: Askerler vefat etti
Suriye'nin Halep vilayetinde kalleş bir saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker yaşamını yitirirken, faillerin tespiti için çalışma başlatıldı.
Dünya haydut ABD ile terörist İsrail'in vurduğu İran'ı konuşurken Suriye'den acı haber geldi.
Suriye'nin Halep vilayetine bağlı Çobanbey beldesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Çobanbey beldesinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından Suriye ordusuna saldırı düzenlendi.
2 asker vefat etti
Saldırıda 2 asker yaşamını yitirirken, faillerin tespiti için çalışma başlatıldı.
Terör örgütü DEAŞ'ın 21 Şubat'ta Suriye güvenlik güçlerine yönelik saldırı çağrısının ardından düzenlenen saldırılarda, 4'ü asker, 4'ü iç güvenlik gücü ve 1'i sivil olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmişti.
