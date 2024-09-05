Dünya ilk 250’si arasındaydı şimdi ne hale düştü

2024 yılı iş dünyasında konkordato rekorunun kırılacağı bir yıl olmaya doğru gidiyor. Yılın 8 ayında mahkemeler 982 dosya için geçici mühlet kararı verdi. Konkordato ilan edenler arasında uluslararası arenada da tanınan ve dev projelere imza atan şirketler de var. Yenigün İnşaat bunlardan biri… Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanlığı da yapmış olan Mithat Yenigün ve kardeşlerinin ortak olduğu Yenigün İnşaat, Yenigün Enerji Üretim ve Nehroz Turizm İşletmeleri konkordato ilan etti.

1973 yılında Mithat Yenigün Ferdi İşletmesi olarak bir ilkokul inşaatıyla müteahhitlik hayatına başlayan, 2020’li yıllara gelindiğinde 5 bin kişilik bir ekibin lideri olan ve 2025 ciro hedefini 1 milyar dolar olarak belirleyen Mithat Yenigün’e konkordato sürecini sordum. Ancak cevabından önce Yenigün’ün hikayesini anlatmak isterim.

Türkiye’den Rusya’ya, Kamerun’dan Suudi Arabistan’a, Kuveyt’ten Afganistan’a dev projelere imza atan Yenigün’ün hikayesi tam bir başarı öyküsü… Hikaye, 1947 yılında Mardin Midyat’ta başlıyor… Annesi rahatsızlanınca henüz bebek olan Mithat Yenigün amcasının evine gönderilir. Annesi iyileşir ama Yenigün orada kalmaya devam eder. Anne ve babası başka çocukları olduğu için saygıdan ve o dönem oralarda bu olağan bir durum olarak görüldüğünden onu amcasından isteyemez. Böylece amcasının evinde büyümeye devam eder. 10 yaşına geldiğinde birgün bağa giderken ağabeyi ona kendi kardeşleri olduğunu söyler. Çok bozulur, gider amcasına sorar ama hayatında bir değişiklik olmaz.

Geçen yıl bigsmall’a verdiği röportajda o dönem için “Her iki tarafı da çok sevdim. Öz annem var bir de esas annem. Öz annem var, bir de beni yetiştiren esas annem” sözleri dikkat çekiyor.

1973’TE KENDİ İŞİNİ KURDU, NATO PROJELERİYLE TANINDI

Tekrar hikayesine dönersek… Mithat Yenigün, lise çağı gelince İstanbul’da tıp okuyan ağabeyinin yanına gelir. Önce Haydarpaşa Lisesi’nde ardından İstanbul Teknik Lisesi’nde okur. Ağabeyi doktorken Midyat’ta geceleri akrep toplatıp hastaneye satarak ilk ticaretini yapan Yenigün, üniversiteyi bitirince profesyonel iş hayatı başlar. Yapı İşleri Müdürlüğü’ne başvurur. Elazığ’a gönderilir. 7-8 ay sonra Diyarbakır’da kontrol amirliğini kurmaya gider. Yine Diyarbakır’da şantiye şefliği de yaptıktan sonra 1973 yılında kendi işini kurmaya karar verir. Bir süre sonra sektörde önemli bir referans olan NATO İdaresi’den işler almaya başlar.

“15 yol NATO’da çalıştık. Yalnız NATO’yla kalsak daha küçük, garantili işler yapacaktık. Biz büyümeyi seçtik. Rusya’dan iş aldık. 1998’de kriz olunca oradan çıktık ama 2001’de işler düzelince geri döndük. 8-10 yıl Suudi Arabistan’da işlerimiz oldu. Sonra Afrika’ya gittik. 50 bin kişilik stadyum yaptık. Bugün elimizdeki iş sayısı 1 milyar doları aşan bir durumda” diyor yine geçen yılki röportajında…

“50 YILLIK MÜTEAHHİTLİK HAYATIMDA DAHA YUKARIDA OLMALIYDIM AMA VİCDANIMI HİÇ ELDEN BIRAKMADIM”

Yenigün İnşaat’tan sonra Antalya-Belek’e 1000 yatak kapasiteli 5 yıldızlı Sun Zeynep Otel yatırımını yaparak turizm sektörüne girer. 2008 yılında inşaat şirketi ilk kez uluslararası alanda faaliyet gösteren dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firması arasına girer.

Bu arada Sokrates’in “Hayatın kitabı matematikle yazılmıştır” sözünü düstur edinen Yenigün’ün iş felsefesini anlatmak için şu sözlerini de aktarmak isterim:

“50 yıllık müteahhitlik hayatımda daha yukarıda olmalıydım ama vicdanımı hiç elden bırakmadım. Fiyatı ne olursa olsun, kaça aldıysam alayım kaliteyi tutturmalıyım dedim. Dürüstlük bir özellik değil ama maalesef günümüzde o hale geldi.”

“AZİZ YILDIRIM İLE NATO PROJELERİNİ YAPARKEN TANIŞTIK, HAKKIYLA EFSANE BAŞKANDIR”

Yenigün; sanayi, turizm ve spor dünyasında aktif görevler de üstlenen bir isim olarak dikkat çekiyor. DEİK’ten TÜSİAD’a, Ankara Sanayi Odası’ndan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne birçok önemli kurumda görev alan Yenigün, 2014 yılında Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanlığı’na seçildi. Yenigün, Fenerbahçe’nin efsane Başkanı Aziz Yıldırım’ın yönetim kurullarında da görev aldı. NATO projelerini yaparken Aziz Yıldırım ile tanışan Yenigün, “Sevdiğimiz, saydığımız, hakkıyla efsane” dediği Yıldırım ile 20 yıl Fenerbahçe’de omuz omuza çalıştı. Yenigün, geçtiğimiz haziran ayında Ali Koç’un karşısına tekrar aday olarak çıkan Aziz Yıldırım’ın listesinde de yer aldı.

“ZAMANA İHTİYACIMIZ VARDI”

Gelelim konkordato ile ilgili sözlerine… Kulislerden duyduğum şirketin yaşadığı sıkıntı Afrika’daki projeler yüzünden başlamış. Mithat Yenigün, bu konuda farklı taraflara çekilebileceği ve başka olumsuz durumlara yol açabileceği endişesiyle yorum yapmak istemedi. Ancak şirketi yeniden ayağa kaldırmak için çalıştıklarını vurguladı. Ve mesajı net oldu:

“Zor günler olabilir ama kötü bir şey yok. Süreye ihtiyacımız vardı. Toparlayacağız ve tekrar işimize döneceğiz. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz.”

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