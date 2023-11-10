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Dünya Dünya haritasını değiştiren yanardağ patlaması!
Dünya

Dünya haritasını değiştiren yanardağ patlaması!

Yeniakit Publisher
2023-11-10 23:56:00 -
Dünya haritasını değiştiren yanardağ patlaması!

Japonya'da deniz altındaki bir yanardağın patlaması sonucunda adeta dünya haritası değişti.

Deniz altındaki yanardağda yaşanan patlamalar sonucu bir kara parçası oluştu. Oluşan kara parçası, dünyanın en yeni adası oldu.

Yaklaşık 3 haftadır süren yanardağ patlamalarında Pasifik Okyanusu’ndaki Iwo Jima Adası’nda ölen ya da yaralanan olmadı. Japonya Meteoroloji Ajansı, yanardağda patlamaların daha önce de yaşandığını ancak ilk defa gözle görülür jeolojik değişimler yaşandığını belirtti.

Patlamaların devam etmesiyle adanın daha da büyüyebileceği kaydedildi.

Tokyo Üniversitesinden fahri volkanoloji profesörü Setsuya Nakada, magmanın Iwo Jima civarında bir süredir su altında patladığını ve yüzeyin altında kaya gibi katılaştığını söyledi. Bölgenin üzerinden uçan Nakada, 30 Ekim'deki patlamanın ardından biriken katılaşmış magmanın yüzeyi kırmaya başladığını ve yeni adanın oluşmasına neden olduğunu ifade etti.

Nakada, "Daha erken bir aşamada, siyah renkli dikey bir jet, katılaşmış bir magma olan enkaz ve yukarıya doğru su fışkırdı" dedi.
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