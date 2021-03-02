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Dünya Dünya gündemini sarstı! Fransız askerlerine bombalı saldırı
Dünya

Dünya gündemini sarstı! Fransız askerlerine bombalı saldırı

Mali'nin doğu bölgesinde Fransız askerlerine bombalı saldırı yapıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 09:20:00 -
Dünya gündemini sarstı! Fransız askerlerine bombalı saldırı

Mali'nin doğusunda Fransız askerlerini hedef alan bombalı saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Mali'nin doğusunda, Nijer sınırı yakınında bulunan Menaka bölgesinde Fransız ordu güçleri bombalı bir saldırının hedefi oldu.

Geçtiğimiz hafta içi Menaka bölgesinde Fransız ordu güçlerine ait bir konvoyun geçişi sırasında daha önceden yola yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının infilak ettirildiği saldırıyla ilgili olarak herhangi bir detay paylaşılmış değil.

Öte yandan Fransız askerlerine yönelik saldırının sorumluluğunu, El Kaide'nin Batı Afrika'daki yapılanması "Cemaat Nusret el İslam vel Muslimin" isimli grup üstlendi.

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