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Gündem Dünya gündemine oturdu! Sınır hattında İran’a saldırı
Gündem

Dünya gündemine oturdu! Sınır hattında İran’a saldırı

17 Kasım günü, İran güçlerinin sınır hattında devriye gezdiği esnada saldırıya uğraması dünya basınının geniş yankı buldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 10:16:00 -
Dünya gündemine oturdu! Sınır hattında İran’a saldırı

İran'ın güneydoğusunda bulunan Sistan-Belucistan eyaletinde İranlı polis güçleri saldırının hedefi oldu.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre 17 Kasım günü, İran güçleri sınır hattında devriye gezdiği esnada saldırıya uğradı. Saldırı sonrası çıkan çatışma 24 saat devam etti.

Saldırı sonrasında Kirman eyaleti polis müdürü Abdurrıza Nazıri tarafından yapılan açıklamada, çatışmada 3 İranlı polisin öldüğü, 6 polisin yaralandığı, ölenlerden birinin albay rütbesinde olduğu kaydedildi.

Nazıri, saldırıyı düzenleyen grubu "haydut bir grup" olarak nitelerken, bu gruptan da 2 kişinin öldürüldüğünü öne sürdü. Saldırıyı düzenleyen gruba ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

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