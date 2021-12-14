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Dünya Dünya gündemine oturan olay! ABD'de Aşı olmayı reddeden askerler görevden alındı
Dünya

Dünya gündemine oturan olay! ABD'de Aşı olmayı reddeden askerler görevden alındı

ABD Hava Kuvvetleri'nde görevli 27 asker, koronavirüs aşısına karşı oldukları gerekçesiyle görevden alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 16:32:00 -
Dünya gündemine oturan olay! ABD'de Aşı olmayı reddeden askerler görevden alındı

Yeni tip koronovirüs (Kovid-19) aşısı olmayı reddeden 27 ABD Hava Kuvvetleri personeli, emre itaatsizlikten görevden alındı.

Stefanek, Hava Kuvvetlerinin aşı nedeniyle ilk kez tasfiye işlemi yaptığını kaydetti.

ABD Hava Kuvvetlerinin, aşı olmaları için personeline tanıdığı süre 2 Kasım'da dolmuştu. 1 Kasım itibarıyla Hava Kuvvetleri personelinin yüzde 3'ünün aşı olmadığı, bunun yaklaşık 9 bin 800 askere tekabül ettiği tespit edilmişti.

Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadelerine aşılarını tamamlaması için verilen süre ise 28 Kasım'da sona ermiş ancak bu iki kuvvetten halen 11 bin 970'e yakın askerin aşı olmadığı bildirilmişti.

Kara Kuvvetleri için de aşılamada son tarih 25 Aralık olarak belirlenmişti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 24 Ağustos'ta orduya Kovid-19 aşısını yaptırma emri vermiş ancak görevin icrasını ilgili kuvvet komutanlıklarına bırakmıştı.

Oklahoma Valisi Kevin Stitt ise 3 Aralık'ta emrindeki Ulusal Muhafız birliğine yönelik Kovid-19 aşısı zorunluluğunu kaldırarak ABD Başkanı Joe Biden yönetimine dava açmıştı.

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