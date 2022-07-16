Dünya gündemine oturan gelişme! Putin İHA'ları inceledi

Beyaz Saray, Rus yetkililerin İran’ın merkezindeki bir hava üssünü son haftalarda en az iki kez ziyaret ederek, Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Tahran’ın “Silahlı İnsansız Hava Aracı” (SİHA) sistemlerini incelediğini bildirdi.

Beyaz Saray, istihbarat raporlarına dayanarak, İran’ın, Rus yetkililere silah taşıyan dronlarını Kashan Üssü’nde 8 Haziran ve 15 Haziran tarihlerinde tanıttığını duyurdu.

Eski İranlı bir diplomat olan Mehrdad Khonsari geçtiğimiz yıl TRT World'e verdiği demeçte, İran'ın söz konusu üste milislere SİHA eğitimleri verdiğini belirtmişti.

Uydu görüntülerine göre Ruslar iki kez SİHA'ları inceledi

İstihbarat raporuna göre, uydudan gelen veriler, bir Rus heyetini taşıyan uçağın beklediği hava üssünde “Shahed-191” ve “Shahed-129” tipi dronlar sergilenirken ve havada uçarken görüntüleniyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yaptığı yazılı açıklamada ABD yönetiminin İran hükümetinin Rusya’ya birkaç yüz adet SİHA vermek için hazırlandığı bilgisine sahip olduğunu bildirdi.

Sullivan, “resmi bir Rus heyetinin yakın zamanda İran'da SİHA’ları incelediğini değerlendiriyoruz. Haziran ayında çekilen ve Rus hükümet heyeti ve İran’ın SİHA'larıyla ilgili bu görüntüler, İran'ın SİHA’larına yönelik Rusya'nın ilgisinin devam ettiğini gösteriyor.” dedi.

Sullivan, geçen hafta İran'ın yakın zamanda Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'ya yüzlerce SİHA göndereceği ve ilaveten Rus askerlerine SİHA eğitimi vereceğine dair ellerinde istihbarat olduğunu söylemişti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, cuma günü Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile yaptığı telefon görüşmesinde bu iddiaları yalanlamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Orta Doğu ülkelerini kapsayan gezisinde İran konusu gündemin önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Kaynak: Euronews, Mepa News