Dünya gündemine bomba gibi düştü! Putin'den flaş SİHA hamlesi

Yerli imkanlarla üretilen Türk SİHA'ları Suriye'de ve Donbas bölgesinde birçok Rus hava savunma sistemini imha etti. Moskova yönetimi bu iddiaları reddetse de Rusya Türk SİHA'larına olan ilgisini engelleyemedi.

The National Interest'ten aktardığı habere göre, Rusya Türk yapımı silahlı insansız hava aracı ithal edecek.

Türkiye, insansız hava sistemlerinin (İHA) önemli bir üreticisi ve kullanıcısı haline geldi. Türk yapımı SİHA'lar Rusya'nın kara kuvvetlerini özellikle Donbas bölgesinde imha etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, insansız hava araçlarının veya diğer Türk silahlarının ve askeri teçhizatının Rusya'ya satılmasında herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Bakan Çavuşoğlu konuya ilişkin, "Türkiye insansız hava araçlarını ihtiyacı olanlara satıyor." dedi.

National Interest yazarı Peter Suciu, Türk SİHA'larını Rus hava ve kara savunma sistemlerini imha etmesi hakkında yazdı. Suciu, "Moskova iddialara itiraz etti, ancak bu Rusya'nın Türk İHA'larına ilgi göstermesini engellemedi." ifadelerini kullandı.