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Dünya Dünya gündemine bomba gibi düştü... İran'da İHA üretim merkezine saldırı
Dünya

Dünya gündemine bomba gibi düştü... İran'da İHA üretim merkezine saldırı

İran'da gece saatlerinde yaşanan olay dünya gündemine bomba gibi düştü. İsfahan kentinde bulunan ve Savunma Bakanlığı'na bağlı İHA üretim merkezine mikro insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 14:02:00 - 2023-01-29 14:02:25

İran'ın İsfahan şehrinde bulunan ve Savunma Bakanlığı'na bağlı İHA fabrikasında mühimmat tesisinde patlama meydana geldi.

Devlet televizyonu olayı doğruladı

Ülkede kısa sürede gündem olan olayı, İran devlet televizyonu doğruladı. İsfahan Valiliği patlamayı doğrularken, can kaybının olmadığını açıkladı.

"İHA saldırısı başarısız oldu"

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise askeri tesise mikro insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiği ancak başarısız olunduğu aktarıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği de belirtildi.

"Hava savunma sistemleri tarafından vuruldu"

Savunma Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:

"Savunma Bakanlığı'na bağlı üretim tesislerinden birine mikro insansız hava araçları kullanılarak başarısız bir saldırı gerçekleştirildi. Savunma tedbirleri ile hava araçlarından biri tesisin hava savunması tarafından vuruldu ve diğer ikisi de savunma tuzaklarına takılıp infilak etti."

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