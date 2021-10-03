Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD’nin gizli silahı görüntülendi

ABD ordusu adına yürüttüğü gizli çalışmalar ile daha önce pek çok defa gündeme gelen Lockheed Martin'in tesislerinde görüntülenen bir cisim ülke gündemine bomba gibi düştü. Söz konusu görüntülerin nasıl ve kim tarafından çekildiği bilinmezken şirketin direktöründen ilk açıklama geldi.

ABD'nin Nevada eyaletindeki Mohave Çölü'nde çekilen görüntülerde 'UFO' ya benzetilen bir cisim görülüyor.

Aynı cismin Lockheed Martin'in bölgedeki tesisinde de görülmesi söz konusu cismin ABD ordusu için üretilen yeni bir silah olduğu yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Söz konusu cismin bir hava aracı olduğu konusunda pek çok kişi hem fikir. Ancak bazı kullanıcılar bunun yeni nesil bir savaş uçağı olduğunu iddia ederken, bazıları bir İnsansız Hava Aracı olduğu görüşünde ısrar ediyor.

Oluşan kamuyu baskısına rağmen sessiz kalmayı tercih eden Babione tesisin güvenlik protokollerinin 'iyi durumda' olduğunu söylemekle yetindi.

Bu görüntülerin kim veya kimler tarafından çekildiği ise hala bilinmiyor.