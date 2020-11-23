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Aktüel Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 41 milyonu geçti
Aktüel

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 41 milyonu geçti

Yeniakit Publisher
2020-11-23 21:25:28 -
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 41 milyonu geçti

ANKARA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 41 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki son bilgilere göre, dünyada virüs bulaşan 41 milyon 1360 kişi iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Hindistan'da 8 milyon 600 bin 808, ABD'de 7 milyon 460 bin 705 ve Brezilya'da 5 milyon 432 bin 505 kişi virüsü yenmeyi başardı.

İyileşenlerin sayısı Rusya'da 1 milyon 611 bin 445'e, Arjantin'de 1 milyon 195 bin 492'ye ve Kolombiya'da 1 milyon 150 bin 932'ye ulaştı.

Türkiye'de 23 Kasım itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 377 bin 891 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 virüsü, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 59 milyonu aşarken virüs nedeniyle 1 milyon 398 bin 770 kişi hayatını kaybetti.


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