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Aktüel Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 39 milyonu geçti
Aktüel

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 39 milyonu geçti

Yeniakit Publisher
2020-11-18 12:16:58 -
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 39 milyonu geçti

ANKARA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 39 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki son verilere göre, dünyada virüs bulaşan 39 milyon 2 bin 391 kişi iyileşti. Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Hindistan'da 8 milyon 335 bin 109, ABD'de 7 milyon 87 bin 796 ve Brezilya'da 5 milyon 361 bin 592 kişi virüsü yenmeyi başardı.

İyileşenlerin sayısı, Rusya'da 1 milyon 501 bin 83'e, Arjantin'de 1 milyon 148 bin 833'e ve Kolombiya'da 1 milyon 118 bin 902'e ulaştı.

Türkiye'de 9 Kasım itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 359 bin 63 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 virüsü, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 55 milyonu aşarken virüs nedeniyle 1 milyon 344 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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