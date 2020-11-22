  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 60 milyona dayandı
Dünya

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 60 milyona dayandı

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 58 milyon 779 bini, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1 milyon 391 bini geçti.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 22:24:00 -
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 60 milyona dayandı

Vaka sayısı ABD'de 12 milyon 479 bin, Hindistan'da 9 milyon 129 bin, Brezilya'da 6 milyon 52 bin ve Fransa'da 2 milyon 127 bine yükseldi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, salgınla mücadelede tüm dünya toplumlarının teşhis, tedavi ve aşılara erişiminin garanti edilmesi gerektiğini ve bunların herkesin hakkı olduğunu söyledi.

İspanya'nın başkenti Madrid'in tarihi bit pazarı Rastro, Kovid-19 salgını nedeniyle kapalı olan kapılarını yaklaşık 8 ay sonra yeniden açtı.

Belçika'da Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerden sonra vaka sayılarındaki gerileme devam ediyor. Haftalık vakaların günlük ortalamalarını yayımlayan Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, 12-18 Kasım haftasında ülkedeki günlük ortalama vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 21 azaldı ve 4 bin 165 oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kovid-19 küresel mücadele özel temsilcisi Dr. David Nabarro, Avrupa ülkelerinin salgının ilk dalgasına tepkisiz kalmasının ardından ikinci dalganın yaşandığını belirterek, "Gerekli altyapı şu anda oluşturulmazsa önümüzdeki yılın başlarında üçüncü bir dalga gelecek." uyarısında bulundu.

Rusya'da Kovid-19'a karşı geliştirilmekte olan "Sputnik V" adlı aşının Amerikan ilaç şirketlerinin üzerinde çalıştığı aşılardan daha ucuz olacağı ileri sürüldü.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, G20 ülkelerine Kovid-19 salgınıyla mücadelede yoksul ülkelere yardım etme çağrısında bulundu.

Çin'de son günlerde artan vakalar nedeniyle Singapur ve Hong Kong arasında 22 Kasım'dan itibaren başlaması planlanan karantinasız uçuşlar iki hafta ertelendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya şokta! Deprem habercisi Kral Ringa balıkları yeniden ortaya çıktı
Dünya

Dünya şokta! Deprem habercisi Kral Ringa balıkları yeniden ortaya çıktı

Japonya'da balıkçılar tarafından paylaşılan görüntülerde ortaya çıkan Kral Ringa balıkları büyük bir tedirginliğe neden oldu...
Paşinyan'dan Rusya'ya sert çıkış: Kolaysa Türklerle siz savaşın
Dünya

Paşinyan'dan Rusya'ya sert çıkış: Kolaysa Türklerle siz savaşın

Azerbaycan ordusu karşısında hezimete uğrayan ve ateşkes anlaşmasını imzalamak mecburiyetinde kalan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, ..
AK Parti'den CHP'ye tokat gibi S-400 cevabı
Gündem

AK Parti'den CHP'ye tokat gibi S-400 cevabı

Partisinin Kastamonu İl Kongresi'nde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İktidar olursak S-400'leri kurmayız" diyen CHP Gen..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay