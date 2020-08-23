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Spor Dünya futbolunu ayağa kaldıracak iddia! Bir araya geliyorlar
Spor

Dünya futbolunu ayağa kaldıracak iddia! Bir araya geliyorlar

Bayern Münih karşısında yaşanan 8-2'lik yenilgi sonrası takımdan ayrılma kararı alan Lionel Messi için bomba iddia ortaya atıldı. İtalya Seri A ekibi Juventus Messi’yi, Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı yapmak istiyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 11:34:00 -
Dünya futbolunu ayağa kaldıracak iddia! Bir araya geliyorlar

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih’e 8-2 yenilen Barcelona’da sular durulmuyor. Barcelona’da Lionel Messi’nin geleceğiyle ilgili haberler geliyor.

Katalan ekibi ağır yenilgi sonrası köklü değişikler için ilk adım attı. Barcelona Eric Abidal ile yollarını ayırıp Ramon Planes'in göreve getirildiğini bildirdi.

Abidal’den sonra Setien'in de görevine son veren Barcelona'da Ronald Koeman'ın takımın başına getirildiği aktarıldı.

Barcelona Başkanı Bartomeu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bartomeu, Lionel Messi'nin Koeman'ın gelişiyle takımda kalacağını belirtti.

Messi ve Ronaldo buluşacak mı?

Dünya yıldızı Messi için Manchester City, PSG devreye girdi. Barcelona ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lionel Messi için bomba transfer haberi yapıldı.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre İtalya Serie A devi Juventus, Messi için devreye girdi. İddiaya göre Juventus Messi’yi, Ronaldo ile takım arkadaşı yapmak istiyor.

Ne olmuştu?

Koeman ile görüşme yapan Messi, "Kendime Barcelona'da bir gelecek görmüyorum" demişti.

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