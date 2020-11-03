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Spor Dünya futbolu şokta! Ünlü teknik adam tutuklandı
Spor

Dünya futbolu şokta! Ünlü teknik adam tutuklandı

Manchester United'in efsanevi oyuncusu ve Galler teknik direktörü Ryan Giggs tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 10:24:00 -
Dünya futbolu şokta! Ünlü teknik adam tutuklandı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası’ndaki rakiplerinden Galler’in Teknik Direktörü ve efsane futbolculardan Ryan Giggs, kız arkadaşına şiddet uyguladığı gerekçesi ile tutuklandı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, polis ekipleri geçtiğimiz pazar gecesi hakkında yapılan şikayet üzerine Giggs’in Manchester Worsley’deki evine gitti. Giggs, 2017 yılından beri beraber olduğu kız arkadaşı Kate Greville‘e fiziksel şiddet uyguladığı iddiası ile tutuklanarak polis merkezine götürüldü. Alınan bilgilere göre Greville’in tedavi gerektirmeyecek hafif yaraları olmasından dolayı Giggs kefaletle serbest bırakıldı.

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