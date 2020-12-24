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Spor Dünya Etnospor Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nalcıoğlu: "Kırkpınar'ın korunmasını sağlamalıyız"
Spor

Dünya Etnospor Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nalcıoğlu: "Kırkpınar'ın korunmasını sağlamalıyız"

"Yağlı güreşi çok yönlü bir koruma anlayışıyla düşünmeliyiz. Yağlı güreşi korurken kültürel mekanları ve usta-çırak ilişkilerini korumalıyız"

Yeniakit Publisher
2020-12-24 14:07:24 -
Dünya Etnospor Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nalcıoğlu: "Kırkpınar'ın korunmasını sağlamalıyız"

EDİRNE (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geleneksel Sporları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yöneticisi Zeynep Nalcıoğlu, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gelenek ve ritüelleriyle geleceğe aktarılması gerektiğini söyledi.

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Değerleri Araştırma ve Uygulama Merkezince çevrim içi düzenlenen "Kırkpınar Değerleri ve Kültür Vizyonunun Mevcut Durum Analizi ve Yol Haritasının Çıkartılması" çalıştayına katılan Nalcıoğlu, geleneksel sporların geleceğe taşınması için önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 2010 yılında UNESCO'nun Somut Olmayan Kültür Mirasları Listesi'ne girdiğini hatırlatan Nalcıoğlu, "Kırkpınar'ın korunmasını sağlamalıyız. Kuşaktan kuşağa canlı bir şekilde aktarılmasını sağlamalıyız. Her türlü araştırma, belgelendirme ve akademik faaliyet buna dahildir." dedi.

Nalcıoğlu, yağlı güreşin asırlardır kesintisiz olarak devam eden kültürel bir değer olduğunu dile getirdi.

Yağlı güreşin gelenek ve ritüellerinin canlı bir şekilde geleceğe taşınması gerektiğini vurgulayan Nalcıoğlu, şunları kaydetti:

"Eğitim sistemine dahil edilmesi ve unutulmaya yüz tutmuş bazı geleneklerin tekrardan canlandırılması gerekli. Yağlı güreşi çok yönlü bir koruma anlayışıyla düşünmeliyiz. Yağlı güreşi korurken kültürel mekanları ve usta-çırak ilişkilerini korumalıyız. Kırkpınar'da kullanılan sözlü kültür ürünlerini, malzemelerini ve ritüellerini korumamız gerekiyor. Pehlivanları yetiştirmenin yanı sıra kispet ustasından altın kemeri işleyen ustaya kadar tüm zincirleri korumamız gerekiyor. En önemlisi sporcu yetiştirmek. Yağlı güreşi herkesin erişebileceği geleneksel spor haline getirmeliyiz."


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