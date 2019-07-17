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Dünya Eskrim Şampiyonası

- Macaristan'daki şampiyonada milli sporculardan Martino Minuto, Deniz Selin Ünlüdağ, Iryna Shchukla ve Fatma Zehra Köse üst tura kaldı

17 Temmuz 2019 Çarşamba 22:30
Dünya Eskrim Şampiyonası

BUDAPEŞTE (AA) - Dünya Eskrim Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporculardan Martino Minuto, Iryna Shchukla, Deniz Selin Ünlüdağ ve Fatma Zehra Köse son 64 turuna yükseldi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Dünya Eskrim Şampiyonası'nda üçüncü gün maçları sona erdi.

Milli sporculardan erkekler flörede Martino Minuto, Kolombiyalı rakibi Daniel Sconzo ve Cezayirli sporcu Salim Heroui'yi yenerek son 64 turuna yükseldi. Minuto ile aynı kategoride mücadele eden Tevfik Burak Babaoğlu şampiyonayı 150, Engin Batuhan Menküer ise 166’ncı sırada tamamladı.

Kadınlar kılıç kategorisinde mücadele eden milli sporculardan Deniz Selin Ünlüdağ, Iryna Shchukla ve Fatma Zehra Köse rakiplerini yenerek son 64 turuna yükseldi. Aynı kategoride mücadele eden Nisanur Erbil ise turnuvada 70'inci oldu.

Kadınlar kılıç ve erkekler flöre kategorisinde son 64 maçları 20 Temmuz'da oynanacak.

Milli sporculardan Martino Minuto Danimarkalı sporcu Thomas Lerche Berg, Fatma Zehra Köse Rumen rakibi Andrea Lupu, Deniz Selin Ünlüdağ Fransız sporcu Manon Brunet ve Iryna Shchukla ise ABD’li rakibi Mariel Zagunis ile karşılaşacak.

Dünyanın 117 ülkesinden bini aşkın eskrimcinin yer aldığı organizasyon, 23 Temmuz'da sona erecek.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 22:30
  1. Macaristan

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