Dünya devlerinin rotası Adana’ya kırıldı! Bekir Sütcü’den AOSB müjdesi: "Güvenin adresi biziz"

Sütcü, AOSB’nin ulaştığı seviyeyi, verdikleri hizmetleri ve Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi’nin Adana’ya kazandıracaklarını değerlendirdi. Sütcü, Türkiye genelinde 418 organize sanayi bölgesi bulunduğunu hatırlatarak, fiziki alan büyüklüğü bakımından AOSB’nin ilk dört arasında yer aldığını söyledi.

"Birçok yatırımcı AOSB’de üretim yapıyor"

AOSB’nin yalnızca büyüklüğüyle değil; altyapısı, üstyapısı, idari kapasitesi ve ticari hacmiyle de örnek bir model haline geldiğini belirten Sütcü, "Amerika’dan Avrupa’ya, Asya’dan Orta Doğu’ya kadar birçok yatırımcı AOSB’de üretim yapıyor. Bu, altyapımıza ve yönetim anlayışımıza duyulan güvenin en somut göstergesidir" diye konuştu.

AOSB’nin bugün yaklaşık 45 bin çalışanıyla güçlü bir üretim merkezi olduğunu, bölgede yüzde 100 yabancı sermayeli 27 firma bulunduğunu ifade eden Sütcü, sadece yurt içi değil dünyanın dört bir tarafından gelecek yatırımcıların ihtiyaçlarına cevap verecek kapasitede olduklarını kaydetti.

"Alanımız 22 milyon metrekareye çıktı"

Sütcü, AOSB’nin mevcut alanının 22 milyon metrekareye ulaştığını, bunun yanında yaklaşık 30 milyon metrekarelik yeni genişleme alanı bulunduğunu, bunun için kamu kurumlarından izinlerin büyük ölçüde tamamlandığını ifade etti.

Bu genişleme tamamlandığında AOSB’nin Türkiye’nin en büyük OSB’lerinden biri olacağına dikkat çeken Sütcü, daha sonra şöyle devam etti:

"Biz yalnızca alan büyütmüyoruz; sanayicimize verdiğimiz hizmetleri de çeşitlendiriyoruz. Bankalar, gümrük ve SGK şubesi, kamu kurumlarının tek çatı altında toplandığı kamu kampüsü, üniversite, lise ve anaokulu ile ticari alanlarımızla sanayicimizin şehir merkezine gitmeye ihtiyaç duymadığı bir ekosistem oluşturduk."

Altyapı ve enerji yatırımları

Sütcü, AOSB’de tüm havai hatların yer altına alındığını, trafo kapasitesinin 270 megavattan 550 megavattan çıkarıldığını ayrıca 8 megavat GES ve 50 megavat elektrik depolama yatırımlarının sürdüğünü belirtti. Sütcü, AOSB’nin Türkiye’nin en düşük elektrik dağıtım bedelini uygulayan OSB’lerden biri olduğuna dikkati çekerek, "Atıksu arıtma kapasitemiz ise 36 bin metreküp/gün’den 90 bin metreküp/gün’e çıkardık. Kullanma suyu kapasitemiz ise 222 bin metreküp gün’e ulaştı" dedi.

Sanayiciye maliyet avantajı

Sütcü, AOSB Enerji Şirketi, beton santralleri ve vinç hizmetleriyle sanayicilere piyasanın çok altındaki maliyetlerle hizmet sağlandığını belirterek, "Ayrıca Proje Destek Birimi aracılığıyla sanayicilerimize 750 milyon TL’nin üzerinde kamu desteğine erişim sağladık" diye konuştu.

"Ceyhan Kimya Bölgesi stratejik bir sıçrama"

AOSB Başkanlığının yanı sıra Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi de tevdi edilen Bekir Sütcü, "Yaklaşık 30 milyon metrekarelik alan Cumhurbaşkanımızın onayı ile belirlendi. Bu bölge, özellikle Türkiye’nin ithal ettiği yüksek katma değerli kimya ürünlerinin yerli üretimini imkan sunacak. Bu yalnızca Adana’nın değil, Türkiye’nin projesidir. Ulusal ve uluslararası yatırımcıları çekecek, nitelikli istihdam oluşturacak ve dış ticaret açığını azaltacak bir merkez kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

"Toplam ihracat 4 milyar doların üzerine çıktı"

Adana’nın yapılan toplam 4 milyar dolarlık ihracatının yüzde 50’sinin AOSB’den yapıldığını belirten Sütcü, "Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Adana’dan yapılan toplam ihracat 4 milyar doların üzerine çıktı. Bunun en az yüzde 50’si yani 2 milyar dolarlık ihracat bölgemizden karşılanıyor. Bu da AOSB’nin yalnızca fiziksel büyüklüğünün değil, ticari gücünün de ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir" dedi.

Sütcü ayrıca, Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu listesinde AOSB’den 18, ikinci 500’de 12 firmalarının bulunduğunu, TİM 1000’de ise 16 firma ile yer aldıklarını kaydetti.

32 yıldır sanayici olduğunu hatırlatan Sütcü, AOSB yönetimi olarak temel hedeflerinin sanayicinin işini kolaylaştırmak olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bizim görevimiz sanayicimizin zaman ve maliyet kayıplarını gidermek, bürokrasiyi azaltmak ve üretime odaklanmasını sağlamaktır. Çünkü üretim demek istihdam, ihracat ve devletimize vergi demektir."

10 Şubat mesajı

Sütcü, 10 Şubat Salı günü saat 13.00’te AOSB Seyhan Salonu’nda seçimli olağan genel kurul yapılacağını hatırlatarak, tüm sanayicileri oylarını kullanmaya beklediklerini sözlerine ekledi.