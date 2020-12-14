Dünya devlerinin formasını giyen ismi transfer ettiler! Hızlı giriş

Fatih Karagümrük, son olarak Hellas Verona forması giyen hücum oyuncusu Fabio Borini'yi kadrosuna kattığını sosyal medya hesabından bildirdi.

Süper Lig'de yaz transfer sezonunda yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Fatih Karagümrük, devre arası transfer dönemine de hızlı bir giriş yaptı. İstanbul ekibi, kariyerinde Chelsea, Roma, Liverpool, Milan gibi takımların formasını giymiş olan ve son olarak Hellas Verona'da forma giyen hücum oyuncusu Fabio Borini'yi transfer ettiğini duyurdu.

Karagümrük'ün sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından "The Italian Job" (İtalyan işi) başlığıyla yaptığı yaptığı açıklamada "Fabio Borini, Karagümrük'te ifadeleri yer aldı. Kariyeri boyunca 288 resmi maçta görev alan Borini, 66 gol kaydederken 25 de asist yaptı.