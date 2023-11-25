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Spor Dünya devlerine beraberlik şoku! Sıralamada dengeler değişebilir..
Spor

Dünya devlerine beraberlik şoku! Sıralamada dengeler değişebilir..

Yeniakit Publisher
2023-11-25 19:46:00 -
Dünya devlerine beraberlik şoku! Sıralamada dengeler değişebilir..

Premier Lig'de nefes kesen Manchester City - Liverpool mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı!

Manchester City - Liverpool maçı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın 27. dakikasında Erling Haaland sahneye çıktı. Norveçli yıldız bu golle 50 Premier Lig golüne en hızlı ulaşan isim oldu.
80. dakikadaysa Trent Alexander-Arnold şık bir golle durumu eşitleyen golü attı.

Maçın kalanında başka gol olmazken Liverpool 28, Manchester City 29 puana ulaştı.

Arsenal için liderlik maçı!
Hemen altlarında 3. sırada bulunan ve maç eksiğiyle 27 puanı bulunan Arsenal, Brentford deplasmanından 3 puanla dönerse liderlik koltuğuna oturacak.

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