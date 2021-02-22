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Ekonomi Dünya devlerinden Türkiye kararı
Ekonomi

Dünya devlerinden Türkiye kararı

Bank of America (BofA) ve Goldman Sachs, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme beklentisini revize etti. Goldman Sachs, büyüme oranının yüzde 6 olacağını belirtirken, Bank of America ise yüzde 4,6 olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 16:24:00 -
Dünya devlerinden Türkiye kararı

Yabancı kurumların Türkiye'ye yönelik büyüme beklentilerindeki pozitif revizyonlar devam ediyor. BofA ve Goldman Sachs 2021 yılı için Türkiye büyüme beklentisini revize etti. Buna göre BofA Türkiye'nin 2021'de yüzde 4,6, Goldman Sachs ise yüzde 6 büyüyeceğini öngördü.

GOLDMAN SACHS yüzde 6'ya yükseltti

Goldman Sachs, 2021 yılı için yüzde 4 olarak öngördüğü Türkiye büyüme beklentisini yüzde 6'ya çıkardı. Kurum Türk Lirası'nda kaydedilen prim dolayısıyla yıl sonu politika faizi beklentisini de yüzde 16,5 seviyesine çekti. Raporda para politikasındaki sıkılaşmasının ve emtia fiyatlarındaki artışın 2021 sonundan itibaren ileriye doğru büyüme görünümünde bir durağanlaşma yaratabileceğine dikkat çekildi.

BOFA yüzde 4,1'den yüzde 4,6'ya çıkardı

Bank of America, (BofA) Türkiye ekonomisi için 2021 büyüme beklentisini %4,1'den %4,6'ya çıkardı. Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, Türkiye'de ilk çeyrekte büyümede görülen yavaşlamaya karşın büyüme görünümünün güçlü kalmaya devam ettiği kaydedildi.

Kuruluş, 2020 yılı büyüme tahminini de son çeyrekteki güçlü talebi dikkate alarak %1'den %2,2'ye yükseltti. Raporda, Türkiye'de bazı bölgelerde gelecek ay kısıtlama tedbirlerinin kaldırılması ile hizmet enflasyonunda sürprizler yaşanabileceği uyarısı da yapıldı.

IMF'den yüzde 6'lık büyüme beklentisi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisinin 2021'de pozitif büyümeye devam etmesinin beklendiğini belirterek, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 6 oranında büyümesinin öngörüldüğünü bildirmişti. Açıklamada, Türkiye'nin 2020'ye önceden var olan kırılganlıklarla girdiği anımsatılarak, salgına karşı uygulanan ilk politika müdahalesinin ülke ekonomisinde keskin bir toparlanmaya yol açtığı vurgulandı.

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