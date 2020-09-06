Dünya devleri tenkisata gidiyor! THY ve Pegasus istihdamlarını koruyor

7 kıtada paniğe neden olan Corona virüsü (Covid-19), hava yolu firmalarını da zora soktu. Virüsün yayılımını durdurmak için seferlerini iptal eden küresel firmalar, küçülmeye gitmek ve eleman çıkarmak zorunda kaldı.

Lufthansa'dan büyük kıyım

Covid-19 tedirginliğinden dolayı ilk yarıda 3.62 milyar Euro zarar eden Alman Lufthansa Group, toplam 22 bin çalışanının işine son vermeyi planlıyor. Nitekim grup, haziran sonuna kadar çalışan sayısını 8 bin 300 azaltarak 129 bin 400’e indirdi. Giderlerini aşağıya çektiklerini; uçak filolarını ise küçülttüklerini belirten CEO Carsten Spohr, “Ancak ve ancak 2024’te toparlanabiliriz. Çünkü kendimize gelmemiz, 2019 verilerini yakalamamız vakit alacak” diye konuştu.

Önemli karar

Fransız Air France, 2022’ye kadar 6 bin 560; 2025’e kadar da 7 bin 580 personelle yollarını ayırma kararı aldı. Pandemi sürecinde her gün 17 milyon dolar kaybeden, hükümetin 7 milyar dolarlık yardımına rağmen mali problemler yaşayan kurumdan yapılan açıklamada “Virüsle ilgili belirsizlikler sektöre darbe vuracaktır. Doğal olarak istihdam eriyecektir. Tahminlere göre durum, en erken 2024’te normale döner” ifadeleri kullanıldı. Uçuşlarını büyük ölçüde erteleyen İngiliz British Airways de 12 bin elemanını gözden çıkardı. Öyle ki firma, nisan ayında 30 bini aşkın kabin ve yer görevlisinin sözleşmesini askıya almak; 800 pilotun da iş akdini feshetmek için düğmeye basmıştı. British Airways, 4 bin 500 pilotu ve 16 bin mürettebatı bünyesinde barındırıyor. 21 bin 500 işçiyi havalimanlarında ve geri hizmetlerde istihdam ediyor.

Darboğaz aşılamadı

Hükümetten 5.8 milyar dolar yardım alan ancak darboğazı aşamayan American Airlines, 19 bin kişinin görevine son vermeye; 11 bin kişiyi ücretsiz izne göndermeye hazırlanıyor. Şirketten daha önce de 13 bin 500 kişi gönüllü olarak ayrılmıştı. Mart ayında 140 bin çalışanı olan American Airlines’ta ekimden sonra bu sayının 100 binin altına düşmesi bekleniyor. Öbür taraftan Yönetim Kurulu Başkanı Robert Isom ile CEO Doug Parker personele bir mektup yolladı. Mektupta “Bir süre küçük gruplara hizmet verebiliriz. 2020’nin son 3 ayında yüzde 50 kapasiteyle uçacağımızı tahmin ediyoruz” denildi.

Sorun giderildi, sıkıntı aşıldı

Türk Hava Yolları (THY) ise istihdamını korumak için elinden geleni yapıyor. Bayrak taşıyıcı, tenkisata gitmemek pilotlara yüzde 50; kabin çalışanlarına yüzde 35; diğer görevlilere yüzde 30 ücret kesintisi uygulayacak. Ücret indirimi 2021 sonuna kadar geçerli olacak ve her 6 ayda bir çalışanlar lehine gözden geçirilecek.

Anlaşmaya varıldı

THY’nin Türkiye Sivil Havacılık Sendikası’yla (Hava-İş) yaptığı anlaşmaya göre personelin ikramiyeler de dahil tüm hakları korunacak. Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ve zorunlu ücretsiz izin uygulamasına gidilmeyecek. 40 bine yakın çalışanı olan THY’nin 2019 ikinci çeyrekte 524 milyon dolara varan personel giderleri, şirketin KÇÖ’yle geçmesiyle bu senenin aynı dönemde 127 milyon dolara geriledi.

Çalışanlar rahatladı

Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı da her platformda 2020 ve 2021’de kârdan çok istihdamı korumaya odaklanacaklarını dile getiriyor. Aycı, ayrıca “Yetişmiş insan kaynağımız var. Onlar için dayanacağız. Bizim için en önemli konu, öncelikle yolcumuzun, sonra çalışanımızın ve en sonra da şirketimizin sağlığı. Beraber fedakârlık yapıyoruz, yapacağız” mesajını veriyor.

Ağustosta 9.6 milyon yolcu taşındı

Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında toplam yolcu trafiği 9 milyon 573 bin 876 olarak kayıtlara geçti . Havalimanlarında yük (kargo ve bagaj) trafiği de 240 bin 246 tonu buldu. Ağustos ayında toplam uçak trafiği 116 bine dayandı. İlk 8 ayda da havalimanlarında 672 bin 408 uçak iniş kalkış yaptı . İstanbul Havalimanı’ndan ağustos ayında 15 bin 223 uçak, 1 milyon 928 bin 769 yolcu faydalandı. Havalimanı, ilk 8 ayda ise 125 bin 18 uçak ve 16 milyon 236 bin 730 yolcu trafi ğine sahne oldu.