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Ekonomi Dünya devinden dolar tahmini! Bu rakam ilk kez söylendi
Ekonomi

Dünya devinden dolar tahmini! Bu rakam ilk kez söylendi

Rabobank Gelişen Piyasalar Stratejisti Piotr Matys,“Ben Türk Lirası konusunda iyimserdim, para biriminin dolar karşısında değer kazanmasını bekliyordum fakat bu her zaman kısa vadeli bir düzeltme olacaktı. Dolar/TL bütün zamanların rekor seviyesine çıkabilir ve çift hanelere ulaşabilir” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 16:49:00 - 2021-03-23 16:49:55
Dünya devinden dolar tahmini! Bu rakam ilk kez söylendi

Bloomberg HT’ye değerlendirmelerde bulunan Piotr Matys, Dolar/TL ’nin çift hanelere ulaşarak tüm zamanların rekor seviyesine çıkabileceğini belirtti.

Matys “Ben Türk Lirası konusunda iyimserdim, para biriminin dolar karşısında değer kazanmasını bekliyordum fakat bu her zaman kısa vadeli bir düzeltme olacaktı. Dolar/TL bütün zamanların rekor seviyesine çıkabilir ve çift hanelere ulaşabilir” diyen konuştu.

Yatırımcıların sürekli yüksek enflasyon gibi konuların nasıl çözüleceğiyle ilgili sorular sorduğuna değinen Matys, “Yatırımcıların güveninin kazanması için bir şeyler yapılması gerekiyor.” dedi.

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