Dünya devi Volvo'dan "TOGG" mesajı

2030 yılına kadar tamamen elektrikli bir otomobil üreticisi olmayı amaçlayan İsveçli üretici Volvo, yeni elektrikli otomobili C40 Recharge'ı Türkiye'ye getirdi.

C40 Recharge'ın Volvo'nun geleceğini temsil ettiğini söyleyen Volvo Car Turkey Genel Müdürü Magnus Boman, "Tamamen elektrikli C40 Recharge sadece teknik özellikleriyle değil aynı zamanda tasarımıyla da geleceğe bakış açımızın önemli bir parçası. 2040 yılına kadar tamamen döngüsel bir iş modeline geçmeyi planlayan bir otomobil şirketi olarak, 2025 yılına kadar yeni Volvo otomobillerindeki malzemenin yüzde 25'inin geri dönüştürülmüş ve bio-tabanlı içerikten oluşmasını hedefliyoruz" dedi.

Boman, Togg'un 29 Ekim'de seri üretimine başladığı ve C40 ile aynı segmentte yer alan Türkiye'nin yerli elektrikli SUV modeli hakkında da konuştu.

Dünya devi Volvo'dan TOGG açıklaması

Togg'un elektrikli otomobil markası olarak doğmasının doğru karar olduğuna da değinen Magnus Boman, "Bugünün dünyasında yeni bir marka zaten elektrikli olarak doğmak zorunda" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki yıl, Türkiye'deki Volvo satışlarının yüzde 30 artacağına işaret eden Boman, toplam satışları içerisinde elektrikli araç satışlarının payının ise yüzde 13'te yüzde 18'e çıkacağını söyledi.

Habertürk'e değerlendirmelerde bulunan Volvo Car Turkey Genel Müdürü Magnus Boman, şarj ağı yatırımı planlamadıklarını da aktararak, "Togg'un şarj ağı altyapısının yaygınlaşması konusunda önemli katkısı olacak. Bundan tüm markalar olumlu yararlanacak" dedi.

Verilen bilgiye göre, Volvo 2025 yılına kadar, küresel satış hacminin yüzde 50'sinin tamamen elektrikli otomobillerden ve geri kalanının ise hibrit modellerden oluşmasını, 2030 yılında ise satılan tüm otomobillerin tamamen elektrikli olmasını hedefliyor.

2 farklı güç seçeneği ile geldi

Sadece tamamen elektrikli olarak tasarlanan ilk Volvo modeli olan otomobil, Türkiye pazarında iki farklı motor seçeneği ile satışa sunuldu.

'Recharge Twin' seçeneği, biri önde ve diğeri arka aksta olmak üzere, yaklaşık 40 dakikada yüzde 80'e kadar hızlı şarj edilebilen, 78kWh pil ile çalışan 2 elektrik motorundan oluşuyor. Zaman içinde kablosuz yazılım güncellemeleriyle gelişmesi beklenen tahmini menzil ise yaklaşık 450 kilometre olarak açıklanıyor.

Tek motorlu 'Recharge' seçeneği ise, 78 kWh pili ve WLTP sürüş döngüsü kapsamında tek bir şarjla 438 kilometreye kadar menzil sunuyor. Pil, hızlı şarj sisteminde yaklaşık 28 dakikada kapasitesini yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj edebiliyor.

Deri yerine geri dönüştürülmüş malzeme kullanıyor

Kabin içinde deri materyal kullanılmayan ilk Volvo modeli de olan C40'ta, biyolojik bazlı ve geri dönüştürülmüş kaynaklardan üretilen sürdürülebilir malzemeler yer alıyor.

İsveçli markanın bu kapsamda geliştirdiği yeni kabin içi malzemesi Nordico'nun, İsveç ve Finlandiya'daki ormanlardan elde edilen biyolojik nitelikli malzemeler ve içecek endüstrisinden geri dönüştürülmüş mantarlardan oluştuğu bildirildi.

C40 Recharge'da, XC40 Recharge'da olduğu gibi, Google ile ortaklaşa geliştirilen ve Android işletim sistemini temel alan bilgi-eğlence sistemi bulunuyor.

Belçika'nın Gent kentindeki Volvo Cars üretim tesisinde üretilen C40 Recharge'ın P6 motoru 1 milyon 710 bin 264TL'den, P8 motoru ise 1 milyon 880 bin 146TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa sunuldu.