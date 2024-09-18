Türkiye'den dev satın alma! Dünya devi gelmek üzere karar verildi: Fenerbahçe'ye dev transfer! İşte yeni gelişme
Dev satın alma gerçekleşebilir. Kısa süre önce Khem Birch'ü kadrosuna katan kanaryanın 2,24'lük Sırp uzun dünya devi Boban Marjanovic'i renklerine bağlanılmasına karar verildi. Uzun yıllardan bu yana ilk kez Türkiye’nin spor politikası değişirken transfer başvurusunun yapılmasına karar verildiği öğrenildi.
Kısa süre önce Khem Birch'ü kadrosuna katan kanaryanın 2,24'lük Sırp uzun Boban Marjanovic'i renklerine bağladığı öne sürüldü.
Kişisel nedenlerden dolayı ülkesine dönen Luka Samanic’le yollarını ayıran Fenerbahçe’de pivot bölgesi Khem Birch’le doldurulmuştu. Sarı-lacivertlilerin aynı mevkii için farklı bir oyuncuyu daha kadrosuna katacağı iddiası basketbol gündemine bomba gibi oturdu.
Eurohoops kaynaklı habere göre Fenerbahçe, serbest durumdaki Boban Marjanovic’le her konuda anlaşma sağladı. Uzun yıllardır NBA’de kariyerini sürdürüp son olarak Alperen Şengün’le birlikte Houston Rockets’ta forma giyen 2 metre 24 santimlik Sırp uzun Marjanovic yaz döneminin başından beri serbest durumda bulunuyordu.
2016 yılında San Antonio Spurs formasıyla adım attığı NBA’de Pistons, Clippers, 76ers ve Mavs gibi takımların da formasını giyen 36 yaşındaki pivot 2013 ile 2015 yılları arasında Kızılyıldız’la EuroLeague’de de boy göstermişti.
Kısa süre önce çıkan haberlerde Beşiktaş’ın da Marjanovic’le ilgilendiği öne sürülmüştü.
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