Dünya devi Berkan için geliyor!

Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Berkan Kutlu'nun performansı dünya devlerinin dikkatini çekti. Pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi için Borussia Dortmund kulübü futbolcuyu izleyecek.

Akşam'da yer alan habere göre; Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki rakiplerinden Borussia Dortmund, Berkan Kutlu'ya kancayı taktı. Genç ve dinamik futbolcuları bünyesinde barındıran Borussia Dortmund'un 23 yaşındaki futbolcuyu devre arasında transfer etmek istediği iddia edildi.

Bundesliga ekibinin oyuncu izleme komitesi, Galatasaray'ın 25 Ekim Pazartesi Vodafone Park'ta Beşiktaş ile oynayacağı derbi maç için Berkan Kutlu'yu izlemeye gelecek ve futbolcuyu daha yakından inceleyecek.

Çaykur Rizespor maçında gördüğü kırmızı kartla İttifak Holding Konyaspor maçında takımını yalnız bırakan Berkan Kutlu'nun Beşiktaş derbisinde 11'de başlaması bekleniyor.

Bundesliga ekibinin Berkan için 8 milyon Euro ödeyebilecek durumda olduğu iddia edilirken, Galatasaray ise bu konuda tok satıcı pozisyonunda. Oyuncuyla ilgili kararda Fatih Terim etkili olacak.

Hatırlanacağı üzere Berkan Kutlu için İtalyan ekiplerleri Sassuolo ve Genoa'nın adı geçmiş ancak; oyuncu sarı-kırmızılı takımı seçmişti. 29 Temmuz'da Galatasaray'a transfer olan Berkan Kutlu'nun Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 5 milyon Euro. Sarı-kırmızılı forma altında 13 maça çıkan genç futbolcunun 1 asisti bulunuyor.