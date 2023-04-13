Araç kiralama talepleri aynı dönemde arttı! Otomobil ihracatı 3 ayda: 56 bin dolardan 464 milyon 815 bin dolara çıktı

Otomotiv endüstrisinin yılın ilk çeyreğindeki 8 milyar 618 milyon 998 bin dolarlık dış satımının yüzde 30,5'ini binek otomobil grubu oluşturdu.

Ocak-Mart 2022'de 2 milyar 149 milyon 246 bin dolar olan binek otomobil ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 22,16 artışla 2 milyar 625 milyon 510 bin dolara yükseldi.

Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 86 ülke, özerk ve serbest bölgeye binek otomobil gönderildi.

En yüksek ihracat Fransa'ya

Sektör, ocak-mart döneminde en fazla binek otomobil ihracatını Fransa'ya yaptı. Bu ülkeye dış satım yüzde 124,49 artışla 207 milyon 56 bin dolardan 464 milyon 815 bin dolara çıktı.

Fransa'yı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,4 artışla 299 milyon 459 bin dolarlık binek otomobil dış satımı yapılan Birleşik Krallık takip etti.

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Yılın ilk çeyreğindeki binek otomobil ihracatında İspanya yüzde 29,44'lük artış ve 290 milyon 53 bin dolarla üçüncü, İtalya yüzde 24,48'lik yükseliş ve 225 milyon 304 bin dolarla dördüncü, Almanya yüzde 12,15 artış ve 217 milyon 76 bin dolarla beşinci sırada yer aldı.

Fransa, Birleşik Krallık, İspanya, İtalya ve Almanya'ya gerçekleştirilen 1 milyar 496 milyon 709 bin dolarlık binek otomobil ihracatı, bu alanda toplam yurt dışı satışının yaklaşık yüzde 57'sini oluşturdu.

Binek otomobil ihracatında Polonya 174 milyon 253 bin dolarla altıncı, Slovenya 145 milyon 100 bin dolarla yedinci, Belçika 96 milyon 187 bin dolarla sekizinci, İsrail 73 milyon 170 bin dolarla dokuzuncu, İsveç ise 61 milyon 364 bin dolarla onuncu sırada bulunuyor.

Dikkat çekici ihracat artışı yaşanan ülkeler

Binek otomobil grubunda bazı ülke ve özerk bölgelere ihracatta dikkati çeken artışlar yaşandı.

Kazakistan'a 2022'nin ocak-mart döneminde 2 milyon 62 bin dolarlık binek otomobil ihraç edilmişti. Bu ülkeye 2023'ün aynı döneminde yüzde 1660 artışla 36 milyon 307 bin dolarlık satış yapıldı.

Lübnan'a geçen yıl ocak-mart dönemindeki 1 milyon 487 bin dolarlık binek otomobil dış satımı, bu senenin aynı aylarında yüzde 684 artışla 11 milyon 664 bin dolara yükseldi.

Gürcistan'a binek otomobil ihracatı yüzde 423 artışla 2 milyon 84 bin dolardan 10 milyon 912 bin dolara ulaştı.

Geçen yılın ocak-mart döneminde binek otomobil ihracatının yapılmadığı Cezayir'e bu senenin aynı aylarında 8 milyon 12 bin dolarlık araç satışı yapıldı.

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Yılın iki aylık döneminde otomotiv üretiminde yüzde 14, ihracatta yüzde 8, pazarda ise yüzde 51’lik artış sağlandı.



Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2023 yılının Ocak-Şubat dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk iki aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 223 bin 796 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise ise yüzde 23 artarak 134 bin 474 adet olarak gerçekleşti.



Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 233 bin 731 adedi buldu. Yılın ilk iki aylık döneminde ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 48 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 1 azaldı. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 68 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 68, kamyon grubunda yüzde 83, otobüs-midibüs grubunda yüzde 34 ve traktörde yüzde 78 seviyesinde gerçekleşti.



İhracat yüzde 13 artarak 5,5 milyar dolara ulaştı

Yılın ilk iki aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 8 artarak 158 bin 145 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarken, ticari araç ihracatı ise paralel seviyede gerçekleşti. Traktör ihracatı ise 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 3 bin 416 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2023’ün ilk iki aylık döneminde yüzde 12,2 pay ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sırada yer aldı. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk iki aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 5,5 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 19 artarak 5,1 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 15 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 10 oranında arttı.



Toplam pazar yüzde 51 artarak 138 bin 405 adetten kapandı

2023’ün ilk iki ayında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 138 bin 405 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 44 oranında artış sağladı ve 96 bin 195 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk iki ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarında yüzde 68, ağır ticari araç pazarında yüzde 60, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 70 büyüme sağlandı. 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 36, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 51 olarak gerçekleşti.



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