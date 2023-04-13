Gönül Dağı dizisine veda etmişti! Dikkat çeken proje: O gelişme yeniden mi geliyor! Dizide ilginç olay

Gönül Dağı'nda ilginç gelişme! Gönül dağı dizisine Gülhan Tekinin geleceği iddiası: Veda eden isim yeniden mi projeye dahil edilecek?

Amcaoğulları ve Selma Öğretmen'in mantar icadı medyada ses getirir…

Hakim, Garip’le ilgili beklenmedik bir karara varır…

Ferses Ailesi, bu durumdan nasıl kurtulacak?

Ciritçi Abdullah, kiminle yolculuğa çıkacak?

“Gönül Dağı” 3. Sezon 93. Bölüm 15 Nisan 2023 Cumartesi saat 20.00/ TRT

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren izleyicilerin gönüllerinde taht kuran, her hafta reyting rekorları kıran Gönül Dağı, her Cumartesi TRT 1 ekranlarında ilgi odağı olmaya devam ediyor. Dizinin doksan üçüncü bölümü, 15 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarına geliyor.

Bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatan Gönül Dağı, küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtıyor.

Gönül Dağı’nın yeni bölümünde neler olacak:

Amcaoğulları ve Selma Öğretmen'in mantarlarla yaptıkları icat, medya tarafında duyulur. Amcaoğullarının yanına haber ekipleri gelir. Taner, başarının sadece kendisine ait olmadığını söyler. Selma Öğretmen, röportaj sırasında ne yapacaktır? Selami, Garip'in ailesinin davadan vazgeçmeleri için elinden geleni yapar. Ancak mahkeme vakti gelmiştir. Hakim beklemedikleri bir karara varır. Ferses Ailesi, bu durumdan nasıl kurtulacaktır? Ciritçi Abdullah’ın evine beklenmedik biri gelir. Yolculuğa çıkarlar. Ciritçi kiminle yolculuğa çıkacaktır?

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı’nda, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Ayten Uncuoğlu, Zümre Meğreli, Sait Seçkin, Güliz Aybay, Öznur Yağcı, Hande Nur Tekin, Sevilay Gültekin, Beril Karademir, Samet Arda Mercan, Ali Toptaş, Sercan İnceer, Mücahit Koçak, Cengiz Sezgin, Melis Sevinç, Eren Can Vurucu, Faruk Karagül, Özlem Mert Köseoğlu, Kadir Bertan, Mustafa Şahin rol alıyor.

Gönül Dağı Günşıl (Gülhan Tekin) kimdir?

3 Mayıs 1975 İzmir doğumlu olan Gülhan Tekin, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Dramatik Yazarlık Bölümü'nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından 2004 yılında BKM Mutfak oyuncularına dahil olan Gülhan Tekin, günümüzde de BKM Mutfak bünyesinde yer aldı.

Gönül Dağı’nın doksan üçüncü bölümü, 15 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de…

Gönül Dağı 93. Bölüm Fragman yayınlandı

İlginizi çekebilir→ NATO, Türkiye'nin itirazını kabul etti: İptal etme kararı aldı! Söz konusu olay o tarihe kadar planlanıyordu→ TIKLAYINIZ