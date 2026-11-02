  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
O ilimizde hazine avı başladı: Servetin yarısı, doğrudan bulanın cebine girecek Olmaz olsun böyle muhtar! Aracından çıkanlar, ağızları bir karış açık bıraktı Yunanistan ve İsrail’in korkusunu dünyaya duyurdular: Türkiye, Doğu Akdeniz’de olağanüstü bir zafer elde etti Dost bildiğimiz Arap ülkesinden Türkiye açıklaması: Anlaşma yapmadık onları kınıyoruz Özel jet şehrin tam ortasına füze gibi düşmüştü! ABD’deki büyük faciada ölü sayısı belli oldu Elinizi kolunuzu sallayarak girebilirsiniz! İşte Türklere vize istemeyen ülkelerin tam listesi Simerini duyurdu: Türkiye'ye karşı bu kirli işi Fransız gemisi yapacak Ayasofya’nın altında ne var? İlerledikçe yeni bölümler ortaya çıkıyor Oktay Saral Azerbaycan'la ilgili sessizliğini bozdu: Buna inanmıyorum
Gündem
14
Yeniakit Publisher
Elinizi kolunuzu sallayarak girebilirsiniz! İşte Türklere vize istemeyen ülkelerin tam listesi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Elinizi kolunuzu sallayarak girebilirsiniz! İşte Türklere vize istemeyen ülkelerin tam listesi

Vize başvuru süreçleriyle uğraşmak istemeyen Türk vatandaşları için Balkanlar'dan Güney Amerika'ya, Asya'dan Afrika'ya kadar 90'dan fazla ülkeye vizesiz veya kapıda vize imkânıyla seyahat etme kapısı aralandı. Gürcistan ve Azerbaycan gibi komşu destinasyonlara yalnızca yeni tip kimlik kartıyla giriş yapılabilirken, Karayipler'den Uzak Doğu'ya kadar uzanan geniş listede vatandaşların pasaportlarıyla keşfedebileceği rotalar tek tek listelendi. Seyahat planı yapanlar için gidiş-dönüş bileti, konaklama ve pasaport geçerlilik süresi gibi kritik detaylar ise büyük önem taşımaya devam ediyor.

#1
Foto - Elinizi kolunuzu sallayarak girebilirsiniz! İşte Türklere vize istemeyen ülkelerin tam listesi

Vize başvuru süreciyle uğraşmadan yurt dışına çıkmak isteyenler için Türk pasaportuna sağlanan vizesiz seyahat imkânı büyük kolaylık sağlıyor. Balkanlar'dan Asya'ya, Karayipler'den Güney Amerika'ya kadar birçok ülke, Türk vatandaşlarını belirli sürelerle vizesiz kabul ediyor. Ancak seyahat öncesinde pasaport geçerlilik süresi, kalış hakkı ve ülkeye giriş şartlarının güncel olarak kontrol edilmesi önem taşıyor. İşte Türklere vize istemeyen ülkelerin tam listesi:

#2
Foto - Elinizi kolunuzu sallayarak girebilirsiniz! İşte Türklere vize istemeyen ülkelerin tam listesi

Arnavutluk Belarus Bosna Hersek Karadağ Kosova Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kuzey Makedonya Moldova Sırbistan

#3
Foto - Elinizi kolunuzu sallayarak girebilirsiniz! İşte Türklere vize istemeyen ülkelerin tam listesi

Ukrayna Azerbaycan Brunei Filipinler Gürcistan Hong Kong İran Japonya Kazakistan Kırgızistan Lübnan Macao Malezya Moğolistan Özbekistan Singapur Tayland Ürdün

#4
Foto - Elinizi kolunuzu sallayarak girebilirsiniz! İşte Türklere vize istemeyen ülkelerin tam listesi

Arjantin Belize Bolivya Brezilya Ekvador El Salvador Guatemala Honduras Kolombiya Kosta Rika Nikaragua Panama Paraguay Peru Şili Uruguay Venezuela

#5
Foto - Elinizi kolunuzu sallayarak girebilirsiniz! İşte Türklere vize istemeyen ülkelerin tam listesi

Fas Katar Libya Tunus Umman Antigua ve Barbuda Bahamalar Barbados Dominika Dominik Cumhuriyeti Fiji Haiti Jamaika Mikronezya St. Kitts ve Nevis St. Lucia St. Vincent ve Grenadinler Trinidad ve Tobago Vanuatu Bangladeş

#6
Foto - Elinizi kolunuzu sallayarak girebilirsiniz! İşte Türklere vize istemeyen ülkelerin tam listesi

Burkina Faso Burundi Cibuti Ermenistan Etiyopya Guinea-Bissau Kamboçya Komorlar Kuveyt Laos Madagaskar Maldivler Marshall Adaları Mısır (ücretli, 30 gün) Moritanya Mozambik Namibya

#7
Foto - Elinizi kolunuzu sallayarak girebilirsiniz! İşte Türklere vize istemeyen ülkelerin tam listesi

Nepal Palau (50 $, 30 gün) Ruanda Samoa Senegal Sierra Leone Somali Sri Lanka Sudan Suudi Arabistan Tanzanya Tayvan Doğu Timor Tonga Tuvalu

#8
Foto - Elinizi kolunuzu sallayarak girebilirsiniz! İşte Türklere vize istemeyen ülkelerin tam listesi

Zambiya Zimbabve Güney Afrika (ücretsiz kaşe, 30 gün) Avustralya (eTA) Bahreyn Benin Bhutan Endonezya Fildişi Sahili Gabon Gine Irak Kenya Kongo Demokratik Cumhuriyeti Küba Lesotho Malavi

#9
Foto - Elinizi kolunuzu sallayarak girebilirsiniz! İşte Türklere vize istemeyen ülkelerin tam listesi

Meksika Myanmar Nijerya Pakistan Papua Yeni Gine Rusya Güney Kore (K-ETA zorunlu) Güney Sudan Tacikistan Togo Uganda Birleşik Arap Emirlikleri Vietnam

#10
Foto - Elinizi kolunuzu sallayarak girebilirsiniz! İşte Türklere vize istemeyen ülkelerin tam listesi

Pasaport geçerliliği: Giriş yapılacak ülkede kalış süresinden itibaren en az 6 ay geçerli olmalı. Yurt dışı çıkış harcı: 2026 itibarıyla 1.250 TL olarak uygulanıyor. Dönüş bileti & konaklama: Sınır görevlileri gidiş-dönüş bileti ve otel rezervasyonu talep edebiliyor.

#11
Foto - Elinizi kolunuzu sallayarak girebilirsiniz! İşte Türklere vize istemeyen ülkelerin tam listesi

Seyahat sağlık sigortası: Bazı ülkelerde zorunlu tutuluyor; önceden kontrol edilmesi öneriliyor. Seyşeller: Vizesiz olmakla birlikte ülkeye girişten önce çevrimiçi Seyahat Yetkilendirmesi (TA) alınması zorunlu.

#12
Foto - Elinizi kolunuzu sallayarak girebilirsiniz! İşte Türklere vize istemeyen ülkelerin tam listesi

Ürdün: İki haftayı aşan kalışlarda yerel makamlara kayıt yaptırılması gerekiyor. Güney Afrika: Sınır kapısında ücretsiz 30 günlük giriş kaşesi veriliyor.

#13
Foto - Elinizi kolunuzu sallayarak girebilirsiniz! İşte Türklere vize istemeyen ülkelerin tam listesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dağları delip suyun yönünü değiştirdiler! 20 kilometrelik tünelle çölü tarım arazisine çevirdiler
Dünya

Dağları delip suyun yönünü değiştirdiler! 20 kilometrelik tünelle çölü tarım arazisine çevirdiler

Peru'da yaklaşık bir asır önce ortaya atılan dev proje gerçeğe dönüştü. And Dağları'nın doğusundaki Huancabamba Nehri'nin suları, dağların a..
Fenerbahçe'nin yıldızı sinirden duvarları yumrukladı
Spor

Fenerbahçe'nin yıldızı sinirden duvarları yumrukladı

Sinirden duvarları yumruklayan Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, eli sargılı şekilde stadyumdan ayrıldı.
Türk dünyasına sinsi tuzak! Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı'dan tüyler ürperten Türkiye-Azerbaycan uyarısı!
Gündem

Türk dünyasına sinsi tuzak! Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı'dan tüyler ürperten Türkiye-Azerbaycan uyarısı!

Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, katıldığı televizyon programında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik ittifakı hedef alan ki..
‘Selamünaleyküm’ diyen gençleri bir dövmediği kaldı! Allah’ın selamından bile rahatsız oldu
Gündem

‘Selamünaleyküm’ diyen gençleri bir dövmediği kaldı! Allah’ın selamından bile rahatsız oldu

İslam’dan, inançtan ve dini değerlerden rahatsız olanlar adeta pusuda bekliyor. İçerik üreticisi gençlerin bir kahvehaneye “Selamünaleyküm” ..
Yok böyle kazanç! 30 dolara aldı köşeyi döndü
Aktüel

Yok böyle kazanç! 30 dolara aldı köşeyi döndü

ABD'nin Michigan eyaletinde bir ikinci el pazarına giden vatandaş, kenara atılmış sıradan bir tabloyu sadece 30 dolara satın alarak hayatını..
Yemen’de dengeleri değiştirecek hamle! Suudi Arabistan harekete geçti
Gündem

Yemen’de dengeleri değiştirecek hamle! Suudi Arabistan harekete geçti

Yemen’de çatışmalar yeniden şiddetlenirken Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu’ndan dikkat çeken bir askeri hamle geldi. Operasyon..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23