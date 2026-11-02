Elinizi kolunuzu sallayarak girebilirsiniz! İşte Türklere vize istemeyen ülkelerin tam listesi

Vize başvuru süreçleriyle uğraşmak istemeyen Türk vatandaşları için Balkanlar'dan Güney Amerika'ya, Asya'dan Afrika'ya kadar 90'dan fazla ülkeye vizesiz veya kapıda vize imkânıyla seyahat etme kapısı aralandı. Gürcistan ve Azerbaycan gibi komşu destinasyonlara yalnızca yeni tip kimlik kartıyla giriş yapılabilirken, Karayipler'den Uzak Doğu'ya kadar uzanan geniş listede vatandaşların pasaportlarıyla keşfedebileceği rotalar tek tek listelendi. Seyahat planı yapanlar için gidiş-dönüş bileti, konaklama ve pasaport geçerlilik süresi gibi kritik detaylar ise büyük önem taşımaya devam ediyor.