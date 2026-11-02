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Voyager 1, Dünya’dan 26 milyar kilometre uzakta yeni bir rekora hazırlanıyor

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Voyager 1, Dünya’dan 26 milyar kilometre uzakta yeni bir rekora hazırlanıyor

1977’de başlayan Voyager 1 yolculuğunda tarihi bir eşik daha aşılacak. Uzay aracı, 18 Kasım’da Dünya’dan bir ışık günü uzaklığa ulaşan ilk insan yapımı nesne olacak.

#1
Foto - Voyager 1, Dünya’dan 26 milyar kilometre uzakta yeni bir rekora hazırlanıyor

Jüpiter ve Satürn’ü incelemek için uzaya gönderilen Voyager 1, beş yıl olarak planlanan görevini yarım asra yaklaşan bir keşif yolculuğuna dönüştürdü. İnsanlığın en uzak uzay aracı, şimdi Dünya ile arasındaki mesafeyi yaklaşık 26 milyar kilometreye çıkarmaya hazırlanıyor.

#2
Foto - Voyager 1, Dünya’dan 26 milyar kilometre uzakta yeni bir rekora hazırlanıyor

NASA’nın hesaplamalarına göre Voyager 1, 18 Kasım 2026’da Türkiye saatiyle 13.16.07’de bir ışık günü uzaklığa ulaşacak.

#3
Foto - Voyager 1, Dünya’dan 26 milyar kilometre uzakta yeni bir rekora hazırlanıyor

Kurum, bu ana kalan süreyi gösteren bir geri sayım sayacı da yayımladı.

#4
Foto - Voyager 1, Dünya’dan 26 milyar kilometre uzakta yeni bir rekora hazırlanıyor

Voyager 1’in ulaşacağı eşik, ışığın boşlukta 24 saat boyunca katettiği yolu ifade ediyor. Saniyede yaklaşık 300 bin kilometre hızla ilerleyen ışık, bir günde yaklaşık 26 milyar kilometre mesafe alıyor.

#5
Foto - Voyager 1, Dünya’dan 26 milyar kilometre uzakta yeni bir rekora hazırlanıyor

Bu uzaklık, Dünya’nın yakın çevresindeki mesafelerle karşılaştırıldığında daha belirgin hale geliyor.

#6
Foto - Voyager 1, Dünya’dan 26 milyar kilometre uzakta yeni bir rekora hazırlanıyor

Ay’ın Dünya’ya ortalama uzaklığı 384 bin 400 kilometreyken, Dünya ile Güneş arasında yaklaşık 149,6 milyon kilometre bulunuyor.

#7
Foto - Voyager 1, Dünya’dan 26 milyar kilometre uzakta yeni bir rekora hazırlanıyor

Voyager 1’in hikâyesi, 1977’de Güneş Sistemi’nin dev gezegenlerini araştırmak amacıyla başladı.

#8
Foto - Voyager 1, Dünya’dan 26 milyar kilometre uzakta yeni bir rekora hazırlanıyor

Jüpiter ve Satürn’e yönelik görevlerini tamamlayan uzay sondası, öngörülen çalışma süresini aşarak yolculuğuna devam etti.

#9
Foto - Voyager 1, Dünya’dan 26 milyar kilometre uzakta yeni bir rekora hazırlanıyor

Bugün yıldızlararası uzayda ilerleyen Voyager 1, Dünya’dan en uzağa ulaşan insan yapımı araç olma unvanını koruyor. Kasım ayında aşacağı yeni eşik, yaklaşık 49 yıllık yolculuğunun bir başka dönüm noktası olacak.

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