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Spor Dünya devi Arda için gözünü kararttı! Teklifleri ortaya çıktı
Spor

Dünya devi Arda için gözünü kararttı! Teklifleri ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-05-27 11:25:00 -
Dünya devi Arda için gözünü kararttı! Teklifleri ortaya çıktı

Ajax, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için kolları sıvadı. Hollanda ekibi, 18 yaşındaki oyuncu için 20 milyon Euro’nun yanı sıra sonraki satıştan pay teklif etmeye hazırlanıyor.

Ajax'ta yakın zamanda göreve başlaması beklenen Veldman'ın Michy Batshuayi, Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'i izlediği öğrenildi.

Hollanda’da kötü bir sezon geçiren Kırmızı-Beyazlılar, Arda Güler için kolları sıvadı. Ajax, 18 yaşındaki yıldız için 20 milyon Euro’nun yanı sıra sonraki satıştan pay teklif etmeye hazırlanıyor. Eğer imzalar atılırsa Arda, Ajax tarihinin en pahalı 4. transferi olacak.

Avrupa devlerini peşinden sürükleyen Arda Güler’i birçok takım yakından takip ediyor. Son olarak Robin Veldman, kupadaki Sivasspor mücadelesinde genç yeteneği stattan izlemişti. Ancak 18 yaşındaki yıldız için ilk ciddi adım Ajax’tan gelecek gibi görünüyor. Hollanda medyasında yer alan haberlere göre, kötü bir sezon geçiren Kırmızı-Beyazlılar, kadroda ciddi bir revizyona hazırlanıyor. Futbolun başına getirilen Sven Mislintat’ın ilk hamlelerinden birinin Arda Güler olacağı öne sürüldü. Habere göre Ajax, Türk futbolunun harika çocuğu için Fenerbahçe’ye 20 milyon Euro’nun yanı sıra sonraki satıştan pay teklif edecek.

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