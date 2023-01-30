Dünya devi Arda Güler için transfer teklifi yapacak!

Süper Lig'de dün Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup eden Fenerbahçe üst üste 3. galibiyetini aldı ve G.Saray ile puan farkını yeniden 4'e indirdi. Maçta 4 gol atan Valencia geceye damga vuran isim oldu. Fenerbahçe'de moraller yerindeyken yeni transfer hamleleri gelmeye başladı. Diğer yandan genç yıldız Arda Güler için dünya devi tranfser teklifi yapacak.

Süper Lig'de dün evinde Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup eden Fenerbahçe, üst üste 3. maçını kazandı ve Galatasaray puan farkını 4'e indirdi. Zirve mücadelesi veren sarı-lacivertli takım ara transfer dönemine de hızlı girdi.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, performansı ile bir kez daha parladı... 23 yaşındaki oyuncu, Valencia'nın ikinci golünde asist katkısı sağlarken bu sezon ikinci kez skora etki etti. Süper Lig'de 19. maçına çıkan ve tamamında da ilk 11'de yer bulan genç oyuncu, bu sezonki ilk asistini de 2. haftadaki Kasımpaşa mücadelesinde Joshua King'e yapmıştı.

Fenerbahçe'nin PSV'den bonservisini aldığı Bruma, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Braga forması giyecek. 28 yaşındaki futbolcunun, pazar günü Porto'ya gideceği ve sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi.

Fenerbahçe devre arası transfer döneminde gençlere yöneldi ve bir bir hamlelerini yapmaya başladı. Parma'dan transfer edilen 21 yaşındaki Jayden Quinn Oosterwolde dün İstanbul'a gelirken, "Burada olduğum için çok mutluyum" açıklamasını yaptı.

Genç oyuncu için F.Bahçe, İtalyan kulübüne 7.5 milyon Euro bonservis bedeli öderken Hollandalı sol bek de yıllık 800 bin Euro kazanacak. Jorge Jesus ise Oosterwolde için şunları söyledi: "Sol bekte elimizde sadece Alioski vardı. Lincoln oynadı, bir bek daha aldık. Farklı özellikleri var."

2. hamle ise Türk futbolunun genç yeteneği Emre Demir oldu. Kayserispor'dan 2 milyon Euro bedelle Barcelona B takımına transfer olan 19 yaşındaki ofansif orta saha, bonservissiz olarak 4.5 yıl için kadroya dahil ediliyor. Bugün İstanbul'a gelmesi planlanan Emre Demir, kulübünde 2 maçta sahaya çıkıp 24 dakika görev aldı.

Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki parlayan yıldızı Arda Güler, iki sezondur gösterdiği performansla dev kulüplerin transfer listesinden düşmüyor. L'Equipe'nin haberine göre; Paris Saint-Germain, kalecisi Keylor Navas'ı Nottingham Forest'a gönderecek.

Transferin bitimine 48 saat kala kadrosunu bir isimle güçlendirmek isteyen Fransız ekibi; Napoli, Milan, Dortmund ve Manchester United'ın yakından takip ettiği Arda Güler'i gözüne kestirdi.

Sabah'a göre; Christophe Galtier'in çalıştırdığı PSG'nin listesinde milli oyuncunun dışında Lazio forması giyen Mattia Zaccagni ile Zenit'te oynayan Malcom da bulunuyor. Kadrosu yıldızlarla dolu olan Fransız devinin, kısa süre içinde Fenerbahçe'ye teklif yapabileceği belirtildi.