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Ekonomi Dünya devi Alibaba'dan Türkiye kararı! Müthiş hamle: Yatırım planlarında yeni gelişme
Ekonomi

Dünya devi Alibaba'dan Türkiye kararı! Müthiş hamle: Yatırım planlarında yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Alibaba Grup Holding Başkanı Michael Evans ve Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin'i kabul etti. Alibaba'nın Türkiye'deki kapsamlı yatırım planları olduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 12:23:00 - 2023-01-05 12:43:58
Dünya devi Alibaba'dan Türkiye kararı! Müthiş hamle: Yatırım planlarında yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Alibaba Grup Holding CEO'su Michael Evans ve Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Alibaba Grup Holding Başkanı Michael Evans ve Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından, görüşmeye ilişkin bilgi veren Oktay, "Türkiye'de faaliyet gösteren, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi, vergisini ödeyen, istihdam oluşturan ve ekonomiye katkı sağlayan her şirketi Türk şirketi, olarak görüyoruz. Bu kapsamda dünyanın önde gelen şirketlerinden Alibaba Grup'un Türkiye'deki kapsamlı yatırım planlarını öğrenmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Gerçekleşen kabulde, Alibaba CEO'su Evans, Türkiye'de yapmayı planladıkları yatırımlar hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a bilgi verdi.

Evans, bu yatırımlar arasında Ankara'da bulut bilişim alanında, İstanbul'da lojistik alanında yatırım yapmayı öngördüklerini ve Avrupa operasyonlarını Türkiye'den yöneteceklerinin bilgisini verdi.

Lojistik, bilişim ve yönetim alanı haricinde imalat sektöründe de yatırım yapmayı planladıklarını aktardı.

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