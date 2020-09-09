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Spor Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın tanıtım tırı Türkiye turunda
Spor

Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın tanıtım tırı Türkiye turunda

Yeniakit Publisher
2020-09-09 17:59:23 -
Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın tanıtım tırı Türkiye turunda

SAKAYA (AA) - Sakarya'da, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 22-25 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın tanıtım tırı kentleri dolaşıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan gezici tır, il il gezip vatandaşlara şampiyonayı tanıtacak.

Bu kapsamda tanıtım tırının ilk durağı Kocaeli oldu. Kocaeli'deki vatandaşlara şampiyonanın duyurulmasının ardından sırasıyla Yalova ve Bursa'da organizasyonun tanıtımı gerçekleştirildi.

Bursa'da Kent Meydanı'na gelen tanıtım tırına Bursa Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı konuk oldu.

Dev organizasyonun tanıtımını yapmak amacıyla kentleri dolaşan tanıtım tırının gittiği şehirlerde bisiklet tutkunlarına video ve sinevizyon gösterimleri ile BMX gösterileri sunuluyor, çeşitli hediye dağıtılıyor.

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