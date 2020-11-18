Dünya Çocuk Hakları Günü Türkiye Bildirisini şair Çiğdem Sezer yazdı

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun "Çocuk Haklarına Dair Sözleşme"yi imzaladığı 20 Kasım 1989'dan bu yana her 20 Kasım, "Dünya Çocuk Hakları Günü" olarak kutlanıyor.

Gün kutlamak yerine, hakları çalınmış dünyanın bütün çocuklarından özür dilemeyi tercih eden Çocuk Vakfı'nın geleneksel hale getirdiği Dünya Çocuk Hakları Günü Türkiye Bildirisi de her yıl farklı bir isim tarafından yazılıyor.

Bu yılki bildiriyi kaleme alan şair ve yazar Çiğdem Sezer, bildirisinde "Dünya Çocukları İçin Eşit Haklar" önerdi.

"Dünya hepimizin evi

Balıkların evi, deniz. Yıldızların, gökyüzü.

Kuşlar ağaçlara yuva yapar. Leylek bacaya.

Ağacın evi, orman. Çiçeğinki, dal.

Dünyada herkese yer var.

Ama öğretmenim, Öyleyse neden, Sokak çocukları var?

Hiç değilse bugün herkesin bu soruyu sormasını istesem, çok şey mi istemiş olurum? 'Neden sokak çocukları var?'

Barınmak, korunmak ve sevilmek en temel haklarımızdansa, neden bazılarımız 'sokak çocuğu' oluyor?

Neden bazılarımız okula giderken, bazılarımız ağır hatta tehlikeli işlerde çalışmak zorunda bırakılıyor?

Ayrımcılık yasaksa, neden bazı çocuklar diğerleriyle eşit koşullarda yaşayamıyor?

Gökyüzüne bakmak, açık havada soluk alabilmek harika bir duygu, ama bunları yaptıktan sonra sıcak bir ev, sağlıklı bir yemek ve yumuşak bir yatak beklemiyorsa bizi, gökyüzüne bakmanın ne anlamı kalır?

Savaş bölgelerinde yaşayan çocukların bir gününü düşündünüz mü hiç? Bir saatini... Biz, bomba sesleriyle değil, 'Okula geç kalacaksın, uyan hadi!' diyen anne sesiyle uyanmak istiyoruz sabahlarımıza. Ve dünyanın bütün çocuklarının güne böyle merhaba demesini istiyoruz.

Büyüklerin çıkardığı savaşlarda ölmek, sakat kalmak ya da ailemizi kaybetmek istemiyoruz.

Herkese yetecek kadar ekmek varken, bazılarının diğer çocukların hakkını da yiyip onları aç bırakmasını istemiyoruz.

Anne babamızın alın teriyle kazandığı ekmeğimizi yerken, dünyadaki aç çocukları düşünerek suçluluk duymak değil, bütün çocukların aynı lokmayı paylaştığını bilmek istiyoruz.

Ailemizi, bizi her türlü uzun yola hazırlayan ama aynı zamanda bütün fırtınalardan nasıl korunacağımızı öğreten bir liman olarak görmek istiyoruz.

Ailemiz bizi yarış atı gibi görmeyip, her halimizle koşulsuz sevsin istiyoruz.

Aslında sadece bizi sevmenizi istiyoruz. Çünkü birini seviyorsanız, zaten bütün bunları ona verirsiniz.

Başka gezegenlere gitmektense, yaşadığımız dünyayı daha adil bir yer yapmanızı istesek, çok şey mi istemiş oluruz?

Çünkü ancak o zaman, ağız dolusu haykırabiliriz: Dünya Hepimizin evi!"

- Çiğdem Sezer kimdir?

1960 yılında Trabzon’da doğdu. İlk ve orta eğitimini doğduğu şehirde, yükseköğrenimini Ankara’da tamamladı.



Uzun yıllar Sakarya’da bir lisede eğitimci olarak görev yaptı.



1991’de ilk şiir kitabı Kanadı Atlas Kuşlar’dan sonra çok sayıda şiir kitabı yayımlandı. Biyografi ve monografi kitapları hazırladı.



İlk gençlik romanı Hayal Vadisi (2011) ile çocuk ve gençlik edebiyatına yöneldikten sonra on bir kitap yazdı. Kamyon Kafe (2019) kitabı 2020 yılı IBBY (Uluslararası Çocuk Kitapları Kurulu) Onur Listesine alındı.

