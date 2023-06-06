Dünya bu olayı konuşuyor! Bu kez çocuk yılanı ısırdı
Hindistan'da Ayush isimli 3 yaşındaki bir çocuk, küçük bir yılanı ağzına alıp çiğneyerek öldürdü.
Farrukhabad bölgesinde yaşayan minik çocuk, evin önünde oynarken çığlık atmaya başladı. Çığlık seslerini duyan büyükannesi, çocuğun ağzında küçük bir yılan çiğnediğini, yılanın ağzından sarktığını gördü.
Büyükanne, yılanı hızlı bir şekilde çocuğun ağzından çıkardı. Daha sonra çocuğun hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Yılanı çantaya koyup hastaneye götürdüler
Anne ve baba da durumu doktorlara daha iyi anlatabilmek için yılanı bir çantaya koyup yanlarında hastaneye getirdiler. Yılanın zehirli olmadığını söyleyen doktorlar, 24 saat gözetim altında tutulan çocuğun durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Hindistan, ülkenin her yerinde çeşitli habitatlarda bulunabilen yaklaşık 300 yılan türüne ev sahipliği yapıyor.
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