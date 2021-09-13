Dünya bu noktayı konuşuyor! Pençşir'den Türkiye açıklaması yaptılar

Afganistan'daki son gelişmeleri yakından takip eden muhabir Adem Hançer ve kameraman Uğur Tüney'den oluşan 24 ekibi, başkent Kabil'e 3 saat uzaklıkta bulunan Pençşir'e girdi.

24 ekranlarına yansıyan görüntülerde Ahmet Mesud'un yol boyunca yırtılan posterleri ise dikkat çekti.

Taliban'ın bölgedeki yetkilileri son durumu 24'e anlattı. Taliban Yerel Yöneticisi Kerimullah Vasık, "Pençşir'in tamamı elimize geçti. Karşı gruptan hiç kimse kalmadı. Hepsi bizim kontrolümüzde. Arabalar gidip geliyor. Hayat normale dönmeye başladı. Pençşir'de yaşayanlar bizimle bir problem yaşamıyorlar" dedi.

Tüm dünya ile iyi ilişkiler kurmak istediklerini ifade eden Vasık, "Türkiye ile de iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Türkiye Müslüman bir ülke ve Afganistan'la tarihi bir dostluğu var. Kültürel anlamda da dostlukları devam ediyor. İnsani yardımların Afganistan'a ulaştırılmasını umut ediyoruz" dedi.

Afganistan'dan saat 13:00'teki 24 TV Haftasonu Gün Ortası haber bültenine bağlanan Muhabir Adem Hançer, "Günlerdir Pençşir'e ulaşmak için çabalıyorduk. Hemen hemen her gün Kabil merkezinden yaklaşık 3,5 saatlik uzaklıkta olan Pençşir'e gidip geldik. Bazı sorunlar yaşadık. Bunların başında hem güvenlik kontrolleri geliyordu hem de Pençşir vadisine girdikten sonra telefonlar çekmiyordu. Bölgede bazı noktalarda çatışmaların yaşandığını biliyorduk. Ancak dün ilk defa kameraman arkadaşım Uğur Tüney ile birlikte ilk defa Pençşir vadisinin tam ortasına kadar gitmeyi başardık." dedi.

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