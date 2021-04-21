Dünya borsaları satıcılı seyrediyor

Dünya borsalarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları, ABD-Rusya gerilimi, çip krizi, oynaklığı yüksek emtia fiyatları ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin fiyatlanmasıyla bu hafta başından itibaren satıcılı bir seyir izleniyor.

Geçen hafta rekor kıran gelişmiş ülke borsalarında kar satışlarının da etkili olmasıyla borsalarda yüzde 2'leri aşan kayıplar görülürken, sektör bazlı ayrışmaların da artması dikkati çekiyor.

ABD'de dün, gündemin odağında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın 8 Nisan'da Cumhuriyetçi Senatör Rick Scott'ın artan enflasyon endişelerine yanıt olarak kaleme aldığı mektupta, enflasyon hedefinin önemli ölçüde aşılmasına izin vermeyeceklerini belirttiği ifadeler yer aldı.

Fed'in maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine bağlılığını vurgulayan Powell, 1960'lar ile 1970'lerdeki yüksek enflasyon deneyiminden alınan dersleri ve bu deneyimin tüm Amerikalılar için yarattığı yükleri iyi anladıklarını, bu türden enflasyon baskılarını beklemediklerini ancak ortaya çıkarsa bu tür baskıları ele alacak araçlara sahip olduklarını bildirdi.

Veri gündeminin zayıf olmasının etkisiyle genel olarak piyasalarda iç dinamikler öne çıkarken, özellikle ulaşım ve turizm hisselerinde sert kayıplar görüldü.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,75, S&P 500 endeksi, yüzde 0,68 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,92 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) dün yayımlanan "Banka Kredi Anketi" raporunda, Avro Bölgesi'nde bankaların, ilk çeyrekte şirketler için kredi şartlarını sıkılaştırdığı ve ikinci çeyrekte daha da sıkılaştıracağı belirtildi.

Aşı tedariki ile gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunduğu Avrupa borsalarında, kayıplar çoğunlukla yüzde 2'yi aştı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,09, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,44 ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,55 azalarak düşüş kaydetti.

Avro/dolar paritesi ise dün 1,2081 ile yaklaşık son yedi haftanın en yükseğini görmesinin ardından 1,2030 seviyesinde dengelendi. Analistler, paritede 1,2055'in önemli direnç konumunda olduğunu, bu seviyenin aşılması durumunda 1,22 ve 1,2350 dirençlerinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

ABD ve Avrupa borsalarındaki negatif seyir çoğunlukla Asya piyasaları üzerinde de etkili olurken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın daveti üzerine İklim Zirvesi'ne katılacağı haberi sonrası Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.

Kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükselirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 değer kaybetti.

Yurt içinde, düşüş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,87 değer kaybıyla 1.365,27 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,3 artışla 8,1159'dan kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,1250 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, veri gündemin sakin seyrettiği haftada pay piyasalarındaki zayıf görünümün devam ettiğini belirterek, yükseliş isteğinin güç kazanabilmesi için yatırımcıların küresel ölçekte yeni bir hikayeye ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, sürdürülebilir finansa ilişkin Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından düzenlenen bir etkinlikte yapacağı konuşmanın takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.360 desteğinin kırılması durumunda 1.300-1.310 bandının gündeme gelebileceğini, olası yükselişlerde ise iyimserliği artması için 1.400 puan üzerinde kalıcılık aranacağını ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı tarımsal girdi fiyat endeksi

11.30 İngiltere, mart ayı konut fiyat endeksi

17.30 ABD, haftalık ham petrol stokları