Dünya basınını sarsan skandal: Kuzey Kore'den balonlarla oraya çöp ve dışkı gönderdiler! Harekete geçildi
Kuzey Kore, Güney Kore’den gelen tepkilere rağmen, yine sarsacak bir gelişme yaşandı. Balonlarla çöp ve dışkı göndermeye devam ediyor. Dünya basını bu skandalı konuşuyor! Harekete geçildi ve Güney Kore ordusu, sınır bölgesinde yaşayanlara dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.
Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik, Pyongyang’ın bu adımını “kepazelik” olarak niteledi.
Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, sınırda çöp ve dışkı taşıyan balonların sayısının arttığı belirtildi. Kuzey Kore’nin, sınırdan onlarca balonla güney komşusunu çöp yağmuruna tuttuğu bildirildi. Yerel basına göre, balonlara asılı torbalarda çok sayıda kötü kokulu dışkı ve tuvalet kağıdı parçaları da bulunuyor.
Güney Kore’nin Tepkisi
Güney Kore ordusu, sınıra yakın bölgelerde yaşayanlara balonlardaki çöp ve dışkıya dokunmamaları ve mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu. Gönderilen çöp ve dışkıların incelendiği kaydedildi. Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik, bu durumu sert bir şekilde eleştirerek, Kuzey Kore'nin bu davranışını kınadı.
Kuzey Kore’nin Gerekçesi
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Kuzey Kore, bu adımının, güneyden gönderilen ve propaganda broşürlerini taşıyan balonlara bir yanıt olduğunu savunuyor. İki ülke, propaganda amacıyla sık sık birbirlerine balonlar gönderiyor. Güney Koreli aktivistler, kuzeye balonlarla sosyalist yönetimin yasakladığı Kore popu albümleri ve propaganda broşürleri gönderiyor.
Teknik olarak hala savaş halinde olan iki ülke arasındaki gerginlik, propaganda balonlarıyla daha da tırmanıyor.