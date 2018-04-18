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Dünya basını 'erken seçim'i böyle duyurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararını açıklamasının ardından dünya medyası, Türkiye’nin erken seçim kararını böyle gördü.

18 Nisan 2018 Çarşamba 16:20
Dünya basını 'erken seçim'i böyle duyurdu!

Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ortaya attığı erken seçim hem Türkiye’yi, hem de dünyayı salladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da “Seçimlerin 24 Haziran 2018 Haziran tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. YSK seçim hazırlıklarına başladı” demesiyle, dünyanın önde gelen basın-yayın kuruluşları, internet sitelerinde erken seçime yer verdi.

Alman haber ajansı dpa, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim çağrısı yaptı, muhtemel tarih 24 Haziran" ifadesiyle haberi geçti.

Fransız AFP haber ajansı da, erken seçimi son dakika koduyla ve “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bu sene 24 Haziran’da erken seçime gideceğini söyledi” ifadesiyle duyurdu.

Reuters haber ajansı ise seçimlerin bir yıl önce düzenlenecek olmasına dikkat çekti.

Ankara'dan canlı yayın yapan BBC Türkçe'nin başlığı, "Erken seçim 2018: Türkiye 24 Haziran'da sandığa gidiyor" oldu.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 16:20
  1. Ankara
  2. reuters
  3. erken seçim
  4. erken seçim tarihi

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