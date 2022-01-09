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Spor Dünya basını bu fotoğrafı konuşuyor
Spor

Dünya basını bu fotoğrafı konuşuyor

Dünya basını, geçtiğimiz yıllarda Atletico Madrid ve Barcelona'da forma giyen Galatasaraylı Arda Turan'ın fazla kilolarını manşete taşıdı.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 10:53:00 - 2022-01-09 11:27:52
Dünya basını bu fotoğrafı konuşuyor

Galatasaray'ın, Giresunspor'a 1-0 kaybettiği mücadeleye Arda Turan'ın kilolu halleri de damga vurdu. Son maçına 19 Ağustos'ta Randers karşısında çıkan Arda 5 ay sonra forma giydiği karşılaşmada, 62'de oyuna girdi. Aldığı kilolarla dikkat çeken tecrübeli oyuncu etkisiz bir görüntü çizdi.

Arda'nın bu kilolu halleri dış basının da dikkatini çekti. Bir dönem forma giydiği İspanya'dan, 34 yaşındaki oyuncuyla ilgili yorumlar geldi. Fiziksel görüntüye şaşıran Marca, "Arda Turan, birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü" ifadeleriyle durumu haberleştirdi.

Portekiz basınından A Bola da Arda'yı manşete taşıdı. 5 aydır forma giymeyen oyuncunun, bu şekilde sahalara döndüğüne vurgu yapıldı.

Galatasaray-Giresunspor maçından sonra kale arkası tribününe giden Arda Turan, takım adına taraftardan özür diledi.

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