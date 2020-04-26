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Ekonomi

Dünya Bankası’ndan yoksullar için çağrı

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Covid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında ticari kreditörlerin yoksul ülkelerin borçlarının hafifletilmesine yönelik çabaları desteklemesi gerektiğini söyledi.

2020-04-26 11:43:00 -
Dünya Bankası’ndan yoksullar için çağrı

Malpass, salgın nedeniyle büyük bir küresel resesyon beklediklerini; üretim, yatırım ve ticaretteki düşüşler dikkate alındığında bunun 2008-2009 Küresel Finansal Krizi’nde yaşanandan daha derin olmasının öngörüldüğünü kaydetti. 1 Mayıs’tan itibaren yoksul ülkelerin borçlarının geri ödemesinin askıya alınmasına sağlanan G20 desteğini memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

 

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