Dünya Bankası’ndan yoksullar için çağrı
Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Covid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında ticari kreditörlerin yoksul ülkelerin borçlarının hafifletilmesine yönelik çabaları desteklemesi gerektiğini söyledi.
Malpass, salgın nedeniyle büyük bir küresel resesyon beklediklerini; üretim, yatırım ve ticaretteki düşüşler dikkate alındığında bunun 2008-2009 Küresel Finansal Krizi’nde yaşanandan daha derin olmasının öngörüldüğünü kaydetti. 1 Mayıs’tan itibaren yoksul ülkelerin borçlarının geri ödemesinin askıya alınmasına sağlanan G20 desteğini memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.