Dünya Bankasından sulama projelerine 222,3 milyon avroluk kredi Hazine ve Maliye Bakanlığı:- "Dünya Bankası kaynaklarından, Sulama Modernizasyonu Projesi için 222,3 milyon avro tutarında kredi sağlandı"

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Dünya Bankası kaynaklarından, Sulama Modernizasyonu Projesi için 222,3 milyon avro tutarında kredi sağlandığı bildirildi. Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu kredi anlaşması 15 Şubat'ta imzalandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek ve 222,3 milyon avroluk kredi sağlanan projeyle, sulama altyapısının modernizasyonu ve rehabilitasyonu yoluyla ülkedeki sulama hizmetlerinin iyileştirilmesi ile sulama birliklerinin kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

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