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Dünya Bankası'ndan Arakanlı Müslümanlara 165 milyon dolar hibe

Dünya Bankası, Arakanlı Müslüman mültecilere yardım için Bangladeş'e 165 milyon dolar hibe verilmesine onay verdi.

10 Mart 2019 Pazar 14:44
Dünya Bankası'ndan Arakanlı Müslümanlara 165 milyon dolar hibe

Dünya Bankası, Arakanlı Müslüman mültecilere yardım için Bangladeş'e 165 milyon dolar hibe verilmesini onayladı. 

Yazılı açıklama geldi

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, 165 milyon dolar hibenin, Myanmar'daki şiddetten kaçan Arakanlı Müslümanların sosyal açıdan toparlanması ve temel hizmetlerden faydalanmasının sağlanması için Bangladeş'i destekleyeceği belirtildi. 

Açıklamada, Arakanlı Müslümanların sayısının, Teknaf ve Ukhia Upazila'da yöre halkını üçe katladığına işaret edilerek, yardımın su sistemlerinin yanı sıra kamplarda yol, geçit, köprü, kanalizasyon, menfez ve sokak aydınlatması çalışmalarına harcanacağı ifade edildi. 

Arakanlı Müslümanlara "etnik temizlik"

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemlerini başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak nitelendiriliyor.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 14:44
  1. Dünya Bankası
  2. Arakanlı Müslümanlar
  3. Bangladeş

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