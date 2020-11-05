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Ekonomi Dünya Bankası ve IMF'nin Fas'ta düzenlenecek yıllık toplantıları 2022'ye ertelendi
Ekonomi

Dünya Bankası ve IMF'nin Fas'ta düzenlenecek yıllık toplantıları 2022'ye ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-11-05 16:32:54 -
Dünya Bankası ve IMF'nin Fas'ta düzenlenecek yıllık toplantıları 2022'ye ertelendi

WASHINGTON (AA) - Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ekim 2021'de Fas'ın Marakeş kentinde yapılması planlanan yıllık toplantılarının 2022'ye ertelendiğini duyurdu.

IMF ve Dünya Bankası'ndan eş zamanlı olarak yapılan açıklamada, yıllık toplantıların 2 yıl art arda Washington DC'deki IMF ve Dünya Bankası merkezlerinde, 3 yılda bir ise üye ülkelerin birinde yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Ekim 2021'de Fas'ın Marakeş kentinde yapılması planlanan Dünya Bankası Grubu-IMF yıllık toplantılarının Kovid-19 salgını nedeniyle 12 ay ertelendiği aktarıldı.

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