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Dünya Dünya Bankası Ukrayna'daki hasarı açıkladı
Dünya

Dünya Bankası Ukrayna'daki hasarı açıkladı

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, savaş nedeniyle Ukrayna'daki hasarın şu anda 60 milyar dolar olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 10:01:00 -
Dünya Bankası Ukrayna'daki hasarı açıkladı

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Rusya'nın işgali nedeniyle Ukrayna'daki binalara ve altyapıya verilen fiziksel hasarın yaklaşık 60 milyar dolara ulaştığını ve savaş devam ettikçe daha da artacağını aktardı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus saldırılarının hedefindeki birçok kent harabeye döndü. Dünya Bankası Başkanı David Malpass yaptığı açıklamada, Rusya'nın işgali nedeniyle Ukrayna'daki binalara ve altyapıya verilen fiziksel hasarın yaklaşık 60 milyar dolara ulaştığını belirterek, savaş devam ettikçe bunun daha da artacağını belirtti.

Ukrayna'nın mali yardım ihtiyaçlarıyla ilgili Dünya Bankası konferansına verdiği demeçte Malpass, "dar" hasar maliyetlerinin erken tahmininin savaşın Ukrayna'da artan ekonomik maliyetlerini içermediğini belirterek, "Tabii ki savaş hala devam ediyor, dolayısıyla bu maliyetler artıyor" dedi.

"Ukrayna'nın ayda yaklaşık 7 milyar dolara ihtiyacı var”

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) forumuna videokonferans yoluyla yaptığı hitabında, savaşın neden olduğu ciddi "ekonomik kayıplar" nedeniyle Ukrayna'nın şu anda ayda yaklaşık 7 milyar dolara ihtiyacı olduğunu aktarmış, “Rus ordusu, Ukrayna'da ekonomik olarak hizmet edebilecek tüm şeyleri yok etmeyi hedefliyor. Buna tren istasyonları, gıda depoları ve petrol rafinerileri dahil" demişti.

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Yorumlar

halil [email protected]

Türk müteahitleri hemen girişimlerde bulunmalı savaş sonrası için.Gerçi bu savaşın biteceğide yok.Ukrayna başkanı yahudi ve moşeyahın çıkması için onların inancına göre kıyamet savaşının başlaması gerek.Sanırım plan şu; Rusya biraz daha yıpranınca Amerika natoyuda peşine takarak Rusya ve Çinle savaşacak yani 3.dünya savaşı çıkacak ve savaşın en kötü anında umutların bittiği anda Moşeyah çıkacak ve Yahudiler o zaman anlayacak Moşeyahın MEHDİ olduğunu.

Kobal

PKK nın Türkiyeye verdiği zarar 1 Trilyon doları geçti. Bu,onun yanında çöp kalır. Bu zararı verdirenler gelip birer birer elimizi öpüp paralarımızı bize toka edecekler de içimizdeki hainler CIA ajanlığı yapmasalar.
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